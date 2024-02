Lewandowski mist penalty, mag hem overnemen, en schiet Barça tóch naar zege

FC Barcelona heeft zaterdag ternauwernood puntenverlies voorkomen in LaLiga. De regerend landskampioen leek lang te remiseren bij Celta de Vigo, maar trok in extremis alsnog aan het langste eind: 1-2. De winnende treffer kwam van de voet van Robert Lewandowski, die zich daarmee zeer gelukkig zal prijzen. De Pool miste namelijk een strafschop, mocht die opnieuw nemen, en schoot in tweede instantie wél raak.

Bij Barcelona kreeg Vitor Roque voor het eerst een basisplaats. De winteraanwinst, die in januari voor veertig miljoen euro overkwam van Athlético Paranaense, viel tot nog toe alleen maar in bij de Catalanen.

Tegen Celta, waar voormalig Eredivisionisten Jørgen Strand Larsen en Luca de la Torre aan de aftrap stonden, vormde Roque een voorhoede met Lewandowski en 'collega-jonkie' Lamine Yamal. Frenkie de Jong stond daarachter samen met Pedri en Andreas Christensen.

Lewandowski met de ????????! ?? De Pool weet wel raad met het heerlijke balletje van Lamine Yamal! De klasse begint al bij de aanname bij de Barça-spits ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaBarça pic.twitter.com/TEvBPHztx5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2024

Yamal gaf kleur aan een verder weinig sprankelende eerste helft. Beide ploegen deelden slechts speldenprikjes uit, waarbij de piepjonge aanvaller zich nog het meest liet gelden. Yamal vuurde tweemaal richting Celta-goal en zocht nadrukkelijk naar spits Lewandowski. Dat laatste slaagde vlak voor de thee met verve.

Yamal zette een actie op op rechts en vond Lewandowski met een splijtende pass. Het was nog een eindje naar de goal, maar de Pool haalde kiezelhard uit en liet Vicente Guaita kansloos: 0-1. Van die voorsprong kon Barça echter alleen tijdens de rust genieten. Iago Aspas trok de stand na de hervatting razendsnel gelijk.

De Celta-spits had het geluk dat Jules Koundé zijn poging van net buiten de zestien zo verlengde, dat Marc-André Ter Stegen niet kon keren: 1-1. Barça wist daarop geen antwoord. Trainer Xavi besloot daarom in te grijpen en onder meer Raphinha voor Roque te brengen. Dat resulteerde nog bijna in succes.

Na een uur spelen vuurde Raphinha gevaarlijk op Guaita, die de bal maar ternauwernood over wist te tikken. Het leek lang het laatste wapenfeit namens de Catalanen. Tot de extra tijd, toen Yamal een penalty verdiende na een schop van Fran Beltrán. Lewandowski ging achter de bal staan om de overwinning over de streep te trekken.

Guaita zat echter in de goede hoek, waarmee hij het punt veilig leek te stellen. De Celta-goalie bleek echter te vroeg te zijn ingelopen. Daarom mocht Lewandowski opnieuw aanleggen, en dit keer faalde hij níét. Barcelona komt zo op 54 punten, waarmee het de achterstand op de koppositie even groot houdt. Lijstaanvoerder Real Madrid, dat zondag in actie komt, staat op 61 punten.



