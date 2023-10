Lehmann doet onthulling over bekende voetballer: ‘Bood 100.000 euro voor seks’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 13:20 • Wessel Antes • Laatste update: 13:21

Aston Villa-speelster Alisha Lehmann zegt dat een ‘beroemde voetballer’ haar 100.000 euro heeft aangeboden in ruil voor seks. De 24-jarige aanvalster uit Zwitserland doet die bewering in de podcast DirTea Talk van de Duitse artiest Shirin David. Hoewel Lehmann geen naam laat vallen, zou het gaan om ‘een heel bekend persoon’. Het voorval vond plaats in een nachtclub in Miami.

Lehmann is een van de bekendste speelsters in het vrouwenvoetbal en heeft liefst 15,5 miljoen volgers op Instagram. Daar maakt de Zwitserse dan ook dankbaar gebruik van met de verkoop van exclusieve content in de vorm van pikante foto’s. Haar uiterlijk brengt Lehmann in vreemde situaties, zo blijkt uit een anekdote die ze heeft verteld in een Duitse podcast.

In gesprek met David doet Lehmann een boekje open over ‘een beroemde voetballer’, die ze uiteindelijk niet bij naam noemt. De voetballer zou haar een appje hebben gestuurd waarop ze niet reageerde. Vervolgens begon de speler in kwestie te berichten naar de beveiliger van Lehmann en haar vriendinnen. ‘Ik betaal Alisha 100.000 euro voor één nacht’, is wat hij onder meer zou hebben gestuurd. "Hij bood 100.000 euro voor seks", herhaalt Lehmann vol ongeloof.

Lehmann zelf was niet gediend van de avances, zo blijkt uit haar reactie. “Geen kans! En hoe dan ook: 100.000 euro maar? Natuurlijk gaf ik geen antwoord, het was gek!” Volgens The Sun ontvangt Lehmann bij Aston Villa zo’n 180.000 euro per jaar. Zelf verkoopt ze, naast exclusieve content, onder meer jaarkalenders die voor zo’n 180 euro per stuk de deur uit gaan.

Het verhaal van Lehmann wordt nog vreemder, daar de agent van de speler in kwestie ook zou hebben gesmeekt om het aanbod te aanvaarden. Zelf heeft de Zwitserse international geen zin om namen te noemen, al moet de ‘beroemde speler’ oppassen met wat hij doet. “Het punt is dat ik het bericht nog steeds heb, hij is een beetje dom.”

Relaties

Lehmann had tussen 2018 en 2021 een relatie met teamgenote Ramona Bachmann, met wie zij samenspeelde in het nationale elftal van Zwitserland. Ook na de breuk speelde het duo gewoon nog met elkaar samen bij het land, dat tijdens het afgelopen WK werd uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar Spanje (1-5) in de achtste finales.

Later had Lehmann een kortstondige relatie met Villa-middenvelder en Braziliaans international Douglas Luiz. De relatie is sinds 2022 echter over en Lehmann is momenteel single. Lehmann is overigens een goede gast geweest voor de podcast van David, daar de onthulling over de ‘bekende voetballer’ momenteel de hele wereld over gaat.