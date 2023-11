Kroatië boekt cruciale zege op Letland; Feyenoord ziet Ivanusec uitblinken

Zaterdag, 18 november 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:25

Kroatië heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in Groep D van de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic won met 0-2 in Letland dankzij treffers van Lovro Majer en Andrej Kramaric. Feyenoorder Luka Ivanusec leverde de knappe assist bij het openingsdoelpunt. Dankzij de zege komt Kroatië op dertien punten terecht in zijn poule. Wel dient er op de laatste speelronde nog thuis te worden afgerekend met Armenië, daar Wales, dat twee punten minder heeft dan Kroatië, een beter onderling resultaat heeft afgedwongen tegen de Kroaten. Wales moet in ieder geval zien te winnen van het al geplaatste Turkije.

Aan de kant van Letland, dat vooraf slechts drie punten had verzameld, startte SC Cambuur-aanvaller Roberts Uldrikis in de spits. Bij Kroatië had Dalic een basisplaats in huis voor Ivanusec en Ajacied Josip Sutalo. Omdat Dalic koos voor het centrum Sutalo - Martin Erlic, schoof Josko Gvardiol door naar de linksbackpositie en moest Ajacied Borna Sosa het doen met een reserverol. Luka Modric, Marcelo Brozovic en de meer aanvallend ingestelde Kramaric vormden het middenveld achter aanvallers Majer, Ante Budimir en Ivanusec.

Kroatië, gesteund door het zeer gunstige resultaat tussen Armenië en Wales eerder op de dag (1-1), domineerde vanaf het begin in Riga. Het resulteerde al in de zesde minuut tot de openingstreffer voor de nummer drie van het afgelopen WK. Een aanval over rechts leverde niets op, waardoor Modric de bal bij de tweede paal besloot te deponeren. Ivanusec controleerde de bal en passte laag richting de instormende Majer, die kalm bleef en de verre hoek vond met een droge schuiver: 0-1.

Letland had niets in te brengen en kon alleen maar hopen dat de Kroatische aanvallers hun dag niet hadden. In de zestiende minuut sloegen de Kockasti echter opnieuw toe. Stanisic bracht de bal bij Majer, die niet direct tot een schot kwam. Centrale middenvelder Aleksejs Saveljevs schoof de bal vervolgens onbedoeld tot bij Kramaric, die met een geplaatst schot de korte hoek vond: 0-2.

De tweede Kroatische treffer betekende direct de doodsteek voor de wedstrijd. Letland kon amper voor gevaar zorgen, terwijl Kroatië al zeer vroeg in de wedstrijd besloot te temporiseren. Het leverde een weinig spectaculair schouwspel op. Kroatië deelde speldenprikjes uit, bijvoorbeeld via een te hoog schot van Kramaric, terwijl de Letse fans enthousiast werden als hun ploeg over de middenlijn kwam.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Kroatië hield de bal in zijn bezit, maar deed daar weinig mee. Zo kopte Budimir, namens Osasuna al goed voor zeven goals in LaLiga dit seizoen, vijf minuten na de hervatting net naast. Na een uur zat de wedstrijd er voor Ivanusec op. De vleugelflitser van Feyenoord werd afgelost door Mario Pasalic.

Halverwege de tweede helft kwam Sutalo plots dicht bij een treffer. De Ajacied kopte uit een vrije trap van Modric fraai naar achteren, maar zag zijn inzet richting de bovenhoek net op tijd het doel uit worden geslagen door doelman Roberts Ozols. De Let had niet veel later andermaal een prima antwoord in huis op een schot van Pasalic. Vlak voor tijd werd Modric naar de kant gehaald door Dalic, die Martin Baturina zijn debuut gunde. Marco Pasalic, niet te verwarren met Mario, maakte even daarvoor ook zijn debuut en kreeg in blessuretijd de ultieme kans om te scoren. Oog in oog met Ozols zag hij zijn schot via de binnenkant van de paal uit de doelmond rollen.

Stand Groep D: **

1. Turkije 7-16*

2. Kroatië 7-13

2. Wales 7-11

4. Armenië 7-8

5. Letland 8-3

* Reeds geplaatst voor het EK

** Onderling resultaat is beslissend