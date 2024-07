Dusan Tadic steekt live op televisie de loftrompet over Erik ten Hag: ‘Hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad’

Dusan Tadic speelde zondagavond slechts een half uur mee bij Servië tegen Engeland (0-1 nederlaag). De 35-jarige linkspoot verscheen na afloop voor de camera’s van de NOS om tekst en uitleg te geven. Tadic had ook nog mooie woorden over voor Erik ten Hag, die te gast was in de studio in Nederland.

Tadic, die normaliter behoort tot de vaste krachten bij Servië, moest tijdens het openingsduel tegen Engeland genoegen nemen met een plaats op de bank. “Het was een beetje tactisch. Normaal gesproken speel ik altijd.”

“De coach vertelde me dat hij alleen wilde verdedigen en dat ik er later in zou komen, om dan te proberen het verschil te maken. Hij hoopte tot op dat moment de nul te houden. Daarna dacht hij aan de volgende wedstrijd tegen Slovenië, want als we die wedstrijd winnen, gelooft hij dat we door kunnen gaan”, aldus de 109-voudig international in gesprek met Joep Schreuder.

Tadic baalt van de nipte nederlaag. “Ik denk dat het een grote kans was om Engeland te verslaan. Ze hebben grote namen, maar ze gaven ons te veel ruimte. Vooral in de eerste helft. We hadden ze pijn kunnen doen. Als ik had gespeeld, denk ik dat we ze meer problemen hadden kunnen bezorgen, maar het is zoals het is. Ik moet de keuzes accepteren en blijven gaan.”

Ten Hag

Vanuit de studio richtte Ten Hag zich kort tot Tadic. “Dusan, goed om je te zien. We zijn in Nederland altijd blij om je te zien.” De Serviër speelde bij Ajax liefst 194 officiële wedstrijden onder Ten Hag. Daarin was Tadic goed voor 92 doelpunten. 91 keer fungeerde hij als aangever.

Tadic mist Ten Hag nog steeds, zo laat hij duidelijk blijken. “Hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad. Vanwege alles. Hij is 24/7 bezig met voetbal. Het is ongelooflijk hoeveel ontwikkeling hij brengt en hoeveel hij in het voetbal investeert. Hij ontwikkelt zichzelf altijd en het team ook. Je leert erg veel onder hem.”

Eerder in de uitzending van NOS Studio Fußball sprak Ten Hag al zijn waardering uit over Tadic. “Hij is zo’n fantastische leider. In zijn professionalisme is hij het voorbeeld voor de rest. Hij trekt de rest mee en neemt verantwoordelijkheid. Tadic zorgt er altijd voor dat een ploeg in de discipline blijft spelen en hij zorgt er altijd voor dat er dynamiek en spirit in de ploeg blijft. En hij had altijd de beslissende pass. Hij heeft zó vaak een wedstrijd voor ons gewonnen.”

