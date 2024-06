Valentijn Driessen ziet drie Nederlandse dissonanten tegen Polen

Het Nederlands elftal beleefde zondag een goede start van het Europees kampioenschap door Polen met 1-2 te verslaan. Supersub Wout Weghorst bewees Oranje opnieuw een grote dienst met het winnende doelpunt in de 83ste minuut.

‘Weghorst ook op EK werelds’, kopt Mike Verweij namens De Telegraaf. De kopsterke spits maakte tegen Polen niet genoeg minuten om een cijfer te krijgen, maar kan wel rekenen op mooie woorden in de ochtendkrant.

Volgens zijn collega Valentijn Driessen heeft Oranje de zege zelfs te danken aan finisher Wout Weghorst. Het spel van diverse andere internationals kan de journalist minder bekoren. Waar Driessen Cody Gakpo noemt als uitblinker, moeten Joey Veerman, Xavi Simons en Memphis Depay het ontgelden.

“Dat Oranje niet tegen perfectie aanschurkte, kwam vanwege de vele slordigheden die de ploeg zich veroorloofde”, oordeelt Driessen. “Want er waren ook enkele dissonanten met Depay, Simons en spelbepaler Veerman.”

“De Volendammer was voor zijn doen ongekend slordig in de passing, terwijl zijn PSV-maat Schouten als Busquets in zijn beste jaren speelde.” Veerman krijgt uiteindelijk wel nog een 6 van De Telegraaf.

Het Algemeen Dagblad noemt Weghorst de ‘redder van Oranje’. De ochtendkrant stelt dat het Nederlands elftal een terechte zege heeft geboekt, maar dat er nog volop ruimte is voor verbetering.

Sjoerd Mossou wijst dezelfde dissonanten aan als Driessen. “Op het middenveld was Joey Veerman bij vlagen kwetsbaar en slordig. Spits Memphis Depay werkte hard, maar was vaak ongelukkig in zijn acties, terwijl ook de vaak zo sterke rechterkant bij vlagen haperde.”

Mossou heeft wel genoten van een aantal andere internationals. “Cody Gakpo speelde voortreffelijk, net als bijvoorbeeld Jerdy Schouten, Nathan Aké, Stefan de Vrij en keeper Bart Verbruggen. Knap speelde Oranje voor rust geregeld tussen de Poolse linies door, leidend tot een kleine tsunami aan kansen.”

Willem Vissers, die zijn artikelen schrijft namens De Volkskrant, noemt Weghorst een ‘sprookjesfiguur op kicksen’. “Wout Weghorst is schrijver van een jongensboek dat onderhand de dikte heeft van het levenswerk van een romancier. En opnieuw was het een gouden wissel van bondscoach Ronald Koeman, die een vreugdedansje maakte langs de lijn, in het stadion waar hij zulke mooie triomfen vierde.”

Trouw stelt dat Nederland veel huiswerk heeft gekregen van Polen. “Eén conclusie was na afloop helder. Dit Nederland hoort voorlopig nog niet tot de favorieten voor het EK. Waar Duitsland en Spanje wervelend uit de startblokken kwamen, worstelde Oranje met de nummer 28 van de wereldranglijst die het moest doen zonder vedette Robert Lewandowski.”

“Niettemin is de eerste, belangrijke stap naar het overleven van poule D gezet. Vrijdagavond volgt de wedstrijd tegen topfavoriet Frankrijk, vier dagen later die tegen het stugge Oostenrijk”, sluit journalist John Graat af.

