'Ten Hag dringt aan op langer verblijf van man met verleden bij Ajax'

‘Erik ten Hag adviseert clubleiding van Manchester United om Benni McCarthy nieuw contract aan te bieden’

Erik ten Hag heeft bij de clubleiding van Manchester United aangedrongen op een langer verblijf van Benni McCarthy, zo meldt The Times. De spitsentrainer beschikt over een aflopend contract en dreigt te vertrekken, maar daar weigert Ten Hag zich bij neer te leggen.

McCarthy kwam net als Ten Hag in 2022 bij United terecht en ontfermt zich sindsdien over de aanvallers van de Engelse topclub. De Zuid-Afrikaan is zeer geliefd onder het personeel en spelers, onder wie Marcus Rashford.

Rashford kende een ware opleving in zijn eerste jaar onder Ten Hag en kwam in 56 wedstrijden tot 30 goals en 10 assists. Afgelopen jaargang waren er vooral veel frustraties en bleef de teller steken op 8 goals en 5 assists in 43 wedstrijden.

McCarthy werkte afgelopen seizoen vooral nauw samen met de van Atalanta overgekomen Rasmus Hojlund. De Deense spits had duidelijk moeite om zich aan te passen en kreeg onder de vleugels van de 46-jarige oud-spits de mogelijkheid zichzelf te ontpoppen.

McCarthy was in zijn tijd als speler onder meer actief bij Ajax, FC Porto, Blackburn Rovers en West Ham United, alvorens hij als coach aan de slag ging. Na dienstverbanden in Zuid-Afrika bij Cape Town City en AmaZulu haalde Ten Hag hem in 2022 naar United.

Ambities

Als het aan McCarthy zelf ligt gaat hij snel weer aan de slag als hoofdtrainer. Op de vraag van het Zuid-Afrikaanse radiostationof hij geïnteresseerd zou zijn in een baan bij zijn jeugdliefde Kaizer Chiefs, antwoordde McCarthy: "Absoluut, ik wil weer een team trainen. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan."

"Ik heb veel geleerd in de twee jaar dat ik bij Manchester United heb gewerkt met Erik ten Hag. Hij is een van de slimste managers die ik ooit heb gezien. Maar er zijn maar weinig trainers die 'nee' zeggen tegen clubs van het formaat Kaizer Chiefs."

The Times beweert dat Ten Hag wil dat United McCarthy een contractverlenging aanbiedt als beloning voor zijn inspanningen van de afgelopen twee jaar. Zijn huidige contract loopt eind deze maand af.

Als belangrijkste uitgangspunt haalt Ten Hag aan dat zijn staf dezelfde stabiliteit verdient als hij. De Zuid-Afrikaan wordt beschouwd als iemand die een positieve invloed heeft achter de schermen van Carrington.

