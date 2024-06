'Erik ten Hag en Manchester United bereiken persoonlijk akkoord met voormalig PSV'er'

Jarrad Branthwaite is niet ver verwijderd van een overstap naar Manchester United, zo melden diverse Engelse media. De centrale verdediger, die bij Everton nog beschikt over een contract tot medio 2027, heeft naar verluidt zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met zijn potentiële nieuwe werkgever. Het is nu aan de clubs om eruit te komen.

Branthwaite maakte in het seizoen 2022/23 veel indruk, toen hij op huurbasis uitkwam voor PSV. In Eindhoven wilden ze de 21-jarige mandekker graag langer vastleggen, maar de vraagprijs die Everton stelde was voor PSV niet haalbaar volgens technisch directeur Earnest Stewart.

Zodoende keerde Branthwaite terug naar zijn oorspronkelijke werkgever Everton. Daar groeide hij afgelopen seizoen uit tot een van de absolute sterkhouders voor The Toffees.

Zijn goede seizoen werd begin deze maand beloond door bondscoach Gareth Southgate. Branthwaite maakte zijn debuut voor het nationale elftal van Engeland in het oefenduel tegen Bosnië en Herzegovina (3-0). Tot zijn grote teleurstelling was het echter net niet genoeg voor een plekje in de EK-selectie.

Nu melden verschillende Engelse media dus een persoonlijk akkoord tussen Branthwaite en Manchester United. De ploeg van Erik ten Hag snakt naar extra verdedigers, daar er afgelopen seizoen een overvloed aan blessures was in met name de achterste linie. Ook vertrekt Raphaël Varane deze zomer bij The Red Devils.

Everton kan dus spoedig een officieel bod op de verdediger verwachten. Manchester United zal wel diep in de buidel moeten tasten voor haar gewenste verdediger. Branthwaite beschikt nog over een doorlopend contract tot de zomer van 2027 en Everton verlangt naar verluidt een transfersom van ruim 80 miljoen euro.

Mocht het tot een akkoord komen met Branthwaite, voegt Ten Hag weer een voormalig Eredivisionist toe aan de selectie. Daarmee zou het onder andere Real Madrid, Tottenham Hotspur en stadsrivaal Manchester City aftroeven.

