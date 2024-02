Kritiek op Ajax-spits Brobbey: ‘Hij zit elke week de scheidsrechter achterna’

Willem van Hanegem blijft zich verbazen over de situatie bij Ajax, zo laat hij optekenen in zijn wekelijkse column namens het Algemeen Dagblad. De Kromme ziet dat de trainer van de Amsterdamse club ‘maar wat doet’, terwijl zijn spelers ‘steeds meer de weg kwijtraken’. Daarbij noemt Van Hanegem spits Brian Brobbey als voorbeeld.

Het clubicoon van Feyenoord vraagt zich af wanneer de gifbeker van Ajax leeg is. “Bij mij rijst inmiddels wel de vraag: hoe diep kan deze club nog verder vallen? In Noorwegen wonnen ze een wedstrijd die ze eigenlijk niet konden winnen, zo slecht ging het.” Tegen AZ ging Ajax zondag met 2-0 onderuit.

In Alkmaar trad Ajax aan met liefst vijf verdedigers. “Dat is voor sommige mensen een soort heilige oplossing: meer verdedigers, dan gaat het vast beter. Bij Oranje had je ook zo’n stroming die het maar over die manier van spelen had. Louis van Gaal speelde het, maar hij moest het voortdurend repareren. Het is geen truc die altijd werkt.” Van Hanegem noemt het naïef dat John van ’t Schip dacht in een aantal dagen van systeem te kunnen veranderen.

Volgens Van Hanegem is ook de nieuwe formatie niet de oplossing voor de Amsterdammers. “Ajax doet maar wat, ook tegen AZ. En ondertussen raken de spelers steeds meer de weg kwijt. Brian Brobbey zit elke week de scheidsrechter achterna, omdat ze hem even hebben vastgehouden.”

De Kromme concludeert dat er maar één oplossing is. “Ze moeten daar in de zomer afscheid nemen van veel spelers. Dat kost een berg geld, maar het kan niet anders. Ze moeten zorgen dat ze de jeugdopleiding weer zo inrichten dat er talenten doorkomen, zoals dat altijd is gebeurd.”

Door de nederlaag in het AFAS Stadion staat Ajax liefst zes punten achter nummer vier AZ. De Amsterdammers maken wel nog kans op de eindzege in de Conference League. Daarin wacht in de achtste finales echter een zware opgave, daar Ajax afgelopen vrijdag werd gekoppeld aan Aston Villa.

Voor Van Hanegem zelf staat maandag een bijzondere avond te wachten. De legendarische middenvelder vierde dinsdag zijn tachtigste verjaardag. Als eerbetoon organiseert hetmaandag een theatershow in concertgebouw De Doelen. Daarbij komen meerdere bijzondere gasten langs, waaronder Feyenoord-middenvelder en Oranje-international Mats Wieffer.