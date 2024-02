Krabbendam onthult ware reden waarom Feyenoord stekker uit Driouech-deal trok

Martijn Krabbendam heeft in een video-item onthuld waarom Feyenoord zich terugtrok in de onderhandelingen over Couhaib Driouech, Volgens de journalist van Voetbal International wilde Excelsior 'wisselgeld' Leo Sauer niet een halfjaar, maar anderhalf jaar huren van de regerend landskampioen. Die eis vond Feyenoord te gortig, en dus liet het de interesse varen. De ploeg van Arne Slot bleef zo zonder winterse versterking.

Deadline Day in Nederland werd vooral beheerst door de ontwikkelingen rondom Driouech. De talentvolle Excelsior-aanvaller schermde met interesse van Feyenoord én PSV, en leek uiteindelijk naar Eindhoven te verkassen.

Toch speelt Drouech nog altijd in Kralingen, omdat Excelsior geen adequate vervanger wist aan te trekken. Die vervanger vormde juist het hete hangijzer in de onderhandelingen met Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Excelsior wilde Leo Sauer tijdelijk naar de club halen om het gemis van Driouech op te vangen. Dat zag Feyenoord ook wel zitten, maar niet voor de duur die 'het kleine broertje' voorstelde.

"Feyenoord vond het wel oké om die jongen een halfjaar ritme op te laten doen om hem daarna weer terug te laten keren naar De Kuip. Maar Excelsior wilde hem langer dan een halfjaar", vertelt Krabbendam in het video-item.

Om precies te zijn anderhalf jaar, onthult de journalist. "Dat zag Feyenoord niet zitten en daarop is de deal geklapt." Sauer staat er zeer goed op in De Kuip en kan binnenkort een flinke contractverbetering tegemoet zien. "Het zou dan betekenen dat een hele dure, volwaardige speler bij en club gaat spelen die dat eigenlijk niet kan betalen."

Feyenoord zou dan water bij de wijn moeten doen, alleen maar om Driouech te binnen halen. Daarom besloot de Stadionclub te bedanken voor zijn komst. "Op een gegeven moment heeft Feyenoord gezegd: 'Dit is de max'. Het is Driouech hè – een goede speler, maar hij moet ook nog alles bewijzen", aldus Krabbendam.

Feyenoord haalt zo, mede omdat ook Luciano Rodríguez niet binnengehaald kon worden, niet de gewenste vleugelspits binnen. Wel vertrekt Javairo Dilrosun een dezer dagen nog naar Mexico, waar hij voor Club América gaat spelen. De club betaalt naar verluidt zo'n 4,6 miljoen euro voor de buitenspeler, die op een zijspoor was beland in Rotterdam-Zuid. Hij wordt na Oussama Idrissi de tweede Feyenoorder uit het kampioenselftal van 2023 die in de Liga MX gaat spelen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties