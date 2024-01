Kraay hielp Steijn aan inkomende transfer: ‘Zei dat ze hem blind moesten nemen’

Hans Kraay junior heeft in een interview met Voetbal International uitgebreid gesproken over zijn rol als presentator en verslaggever bij ESPN. Jarenlang was Hansie Hansie de vaste tafelgast bij de mannen van Vandaag Inside, maar die tijd is voorbij.

Kraay heeft geen eigen stijl als interviewer. "Maar in een Hans Kraay jr.-interview moet informatie zitten, een lach óf het moet goed schuren", zo vertelt hij. "Het liefst alle drie. Ik hou er wel van als het schuurt. Maar in de tijd dat we met SBS de rechten van Oranje hadden, schuurde het met bondscoach Louis van Gaal iets té."

Kraay kreeg destijds een vriendelijk doch dringend verzoek van zijn ouders. "Mijn ouders keken altijd met plezier naar me op televisie, maar in die tijd hebben ze me weleens gevraagd of ik het iets rustiger aan kon doen met Louis. Dat hebben ze twee jaar lang wel als vervelend ervaren."

"Dan nam ik me na het advies van mijn ouders echt voor om alleen maar rustige voetbalvragen vragen te stellen. Maar als Louis dan na de eerste vraag weer boos werd, dacht ik weer: we klappen er weer vol op."

Koeman

De huidige bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, kijkt wekelijks naar het schakelprogramma van de Keuken Kampioen Divisie, waar Kraay de vaste analist is. Hansie Hansie weet dat 'zijn' programma veel 'beroemde kijkers' trekt.

"Koeman kijkt elke week met hyperventilatie", zo weet hij. "Zijn zoon staat natuurlijk op doel bij Telstar. Dus elke keer als er geschakeld wordt, is hij bang voor een tegendoelpunt. Hij vertelde dat hij zenuwachtiger is voor zijn zoon dan tijdens Nederland - West-Duitsland (halve finale EK '88, red.)."

Hans Kraay is dusdanig op de hoogte van de verrichtingen in de Keuken Kampioen Divisie, dat er soms een beroep wordt gedaan op zijn kennis. "Hugo Borst belde me anderhalf jaar terug met de vraag of er niet een goede rechtsback voor Sparta in de KKD speelde."

"Ik had Shurandy Sambo bij PSV zien spelen en zei dat ze hem blind moesten nemen. Hugo praatte met Maurice Steijn, hij werd gehaald en het werd een fantastisch seizoen. Steijn luistert dus ook weleens naar me... Nu ik het zo zeg, moet ik daar eigenlijk factuurtjes voor gaan sturen. Nee, hoor, dat is vrijblijvend."

