Peter Bosz moet knoop doorhakken bij PSV na interesse uit binnen- en buitenland

Het contract van Shurandy Sambo bij PSV nadert zijn einde. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kan de 22-jarige rechtsback zijn carrière op verschillende plekken vervolgen. De journalist schrijft zaterdagochtend dat clubs uit binnen- en buitenland informeren naar Sambo, die nog wacht op duidelijkheid van Peter Bosz en PSV.

In het Philips Stadion ligt Sambo nog tot 30 juni 2024 vast. De vleugelverdediger mag sinds 1 januari in gesprek met verschillende clubs. Namens ED geeft Elfrink zaterdag een update over Sambo’s situatie. “Het is nog altijd niet duidelijk of de Eindhovense club het contract van Sambo de komende periode nog wil verlengen.” Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2 miljoen euro.

De richtlijnen van de cao voor contractspelers in het betaalde voetbal schrijven voor dat clubs verplicht zijn om spelers met een aflopend contract vóór 1 april in te lichten of hun contract formeel wordt opgezegd of dat er eventuele opties worden gelicht.

Volgens Elfrink lijkt die deadline harder dan hij is. “Zelfs als PSV besluit om de verbintenis per 1 april op te zeggen, is in theorie nog een nieuwe contractperiode mogelijk. Daarna kunnen partijen namelijk altijd weer om tafel.”

In een eerder stadium probeerde PSV het contract van Sambo open te breken en te verlengen, maar tot een nieuwe deal kwam het niet. “Sindsdien is het rustig op dit front”, aldus Elfrink, die schrijft over een afgeketste zomertransfer naar FC Twente.

Sambo kon afgelopen winter ook vertrekken bij PSV, maar Elfrink weet waarom hij dat niet heeft gedaan. “Sambo zelf richt zich met PSV op het binnenhalen van de titel in de komende maanden. Ook in de winter was er belangstelling voor hem, maar die is terzijde geschoven om kampioen te kunnen worden.”

Sambo’s droom om kampioen te worden met zijn jeugdliefde lijkt binnenkort in vervulling te gaan. De rechtspoot is al sinds 2009 aan PSV verbonden. Inmiddels staat de teller op dertien wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

