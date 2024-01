FC Utrecht wil zaken doen met PSV en overbodige selectiespeler oppikken

Shurandy Sambo geniet belangstelling van FC Utrecht, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagochtend. De 22-jarige rechtsback beschikt bij PSV over een aflopend contract en komt verder weinig aan spelen toe, waardoor de Domstedelingen hem als interessante optie zien. Sambo zelf lijkt echter niets te voelen voor een transfer naar Utrecht.

Journalist Rik Elfrink komt zaterdag met een korte update over de ontwikkelingen rondom Sambo. “Rechtsback Shurandy Sambo staat in de belangstelling van onder meer FC Utrecht, maar ziet nu geen reden voor een vertrek. Bosz is erg tevreden over hem, zei hij eerder al.”

Doordat Sambo de boot lijkt af te houden, gaat PSV hoogstwaarschijnlijk geen geld meer verdienen aan de tweevoudig international van Jong Oranje. Sambo mag sinds 1 januari in gesprek met andere clubs, daar zijn contract in Eindhoven over vijf maanden afloopt. De vleugelverdediger, die volgens Transfermarkt 2,5 miljoen euro waard is, lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sambo kwam onder trainer Peter Bosz pas tot 119 minuten voor PSV, verdeeld over 11 optredens. Waarom de rechtsback niet naar Utrecht wil is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk ziet Sambo dit seizoen als een unieke kans om een landstitel aan zijn palmares toe te voegen.

Bij PSV moet Sambo dit seizoen Jordan Teze voor zich dulden. De Groningse rechtsback is bezig aan een uitstekend seizoen en werd in november zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal. Tijdens de 0-6 uitzege op Gibraltar gaf Teze een assist op Feyenoorder Calvin Stengs.

Aflopende contracten

Sambo is niet de enige selectiespeler van PSV die beschikt over een aflopend contract. Ook André Ramalho, Isaac Babadi en Boy Waterman zien hun huidige verbintenis over vijf maanden ten einde komen. Elfrink schrijft zaterdagochtend opnieuw over Babadi.

“Hij wordt aangeboden aan Ajax, begeerd door buitenlandse clubs en PSV hoopt hem alsnog te contracteren. Bosz zegt dat zijn toekomstige club de keuze is ‘van hem, zijn familie en management’”, aldus Elfrink.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties