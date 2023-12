PSV neemt duidelijk standpunt over Babadi in; 2 spelers kunnen vertrekken

PSV wil de selectie zoveel mogelijk bij elkaar houden, zo schrijft journalist Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De ongeslagen koploper van de Eredivisie is absoluut niet van plan om basisspelers tussentijds van de hand te doen. Als iedereen fit blijft is PSV wel bereid te luisteren naar aanbiedingen voor Shurandy Sambo en Fredrik Oppegård, zo valt te lezen in het artikel van Elfrink.

Volgens Elfrink is het plan van PSV duidelijk. “Deze winter willen trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart als gezegd niemand kwijt en is het woord ‘nee’ in alle talen geoefend. De huidige groep bleek veel completer dan in augustus gedacht, toen het ontbreken van een ‘extra 6’ nog een issue was.”

De zoektocht van PSV naar een extra controleur lijkt minder noodzakelijk dan een aantal maanden geleden. “Misschien haalt Stewart nog iemand met het oog op de toekomst, maar dat lijkt dan eerder een jong talent of een speler die er in de zomer pas écht hoeft te staan”, aldus Elfrink.

De brede selectie zorgt wel voor een mogelijke uittocht van een aantal spelers, zo schrijft Elfrink. “Als iedereen fit is, is de groep zo groot dat er misschien nog spelers kunnen vertrekken. Voor backs als Fredrik Oppegård en Shurandy Sambo is er bijvoorbeeld maar weinig perspectief en daarom lijkt een transfer logisch, maar bij het huidige PSV willen maar weinig spelers weg.”

Babadi

PSV zit nog altijd in de maag met toptalent Isaac Babadi, die in Eindhoven beschikt over een aflopend contract. De achttienjarige middenvelder uit Nijmegen mag per 1 januari in gesprek met andere clubs, waarna hij komende zomer transfervrij de overstap kan maken. Transfermarkt taxeert Babadi nu al op 4 miljoen euro, maar zijn potentiële waarde ligt een stuk hoger.

Toch maakt de Brabantse topclub geen haast volgens Elfrink. “Dat een speler als Isaac Babadi zijn contract nog niet heeft verlengd, is voor Bosz en Stewart nog geen reden geweest om zware maatregelen te treffen. Bosz kijkt of de middenvelder goed traint en neemt op basis daarvan zijn beslissingen.”

Het lijkt er dus niet op dat de transferperikelen gaan zorgen voor een verbanning van Babadi bij de hoofdmacht. De rechtsbenige jeugdinternational werd de afgelopen maanden gelinkt aan Feyenoord, dat echter nog niet concreet is geworden voor zijn diensten. Ook zouden diverse buitenlandse clubs de situatie van Babadi bij PSV nauwlettend in de gaten houden.

