Koopmeiners profiteert van gigantische blunder Patrício; Roma moet vrezen

Maandag, 24 april 2023 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

Atalanta heeft maandagavond een knappe overwinning geboekt in de Serie A. In het Gewiss Stadium bleek het team van trainer Gian Piero Gasperini een maat te groot voor AS Roma. Basisspeler Teun Koopmeiners kreeg de derde treffer achter zijn naam, terwijl Mario Pasalic en Rafael Toloi respectievelijk de 1-0 en 2-0 voor hun rekening namen. Namens de Romeinen was Lorenzo Pellegrini trefzeker. Door de nederlaag verliest Roma (56 punten) de vierde positie, die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League, aan AC Milan (56 punten); Atalanta bezet de zevende plek met 52 punten.

Bijzonderheden:

Marten de Roon kon, net als Koopmeiners, rekenen op een basisplek bij Atalanta, terwijl Hans Hateboer nog altijd geblesseerd aan de kant stond. Aan Romeinse zijde ontbraken Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum vanwege blessureleed. De openingstreffer werd gevonden in de 42ste speelminuut, toen Pasalic een voorzet van Duván Zapata met zijn linkervoet verzilverde: 1-0. Het tweede doelpunt viel na rust. Jose Luis Palomino was onfortuinlijk met zijn kopbal van dichtbij, maar uit de rebound stond Toloi op de juiste plek om de 2-0 aan te tekenen. Een minuut nadat Pellegrini de 2-1 verzorgde, sloeg Koopmeiners toe. Uitkomende doelman Rui Patrício blunderde enorm een bal uit zijn handen te laten glippen, waardoor de Nederlandse middenvelder van dichtbij kon afronden: 3-1.

Atalanta - AS Roma 3-1

39’ 1-0 Mario Pasalic (assist: Duván Zapata)

74’ 2-0 Rafael Toloi

83’ 2-1 Lorenzo Pellegrini

84’ 3-1 Teun Koopmeiners