Koeman verkiest Hartman boven Blind en heeft nog enkele verrassingen in petto

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 19:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

De opstelling van het Nederlands elftal voor EK-kwalificatieduel met Frankrijk is bekend. Bondscoach Ronald Koeman wijst Tijjani Reijnders aan als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Quilindschy Hartman krijgt op de linksbackpositie de voorkeur boven Daley Blind. Wout Weghorst staat samen met Xavi Simons in de spits, terwijl Joey Veerman op het middenveld staat. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij Oranje. Hij ziet vijf verdedigers voor zich staan: Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Hartman. Veerman, Reijnders en Marten de Roon geven invulling aan het middenveld, terwijl Xavi Simons en Weghorst de voorste pionnen zijn van Koeman.

Koeman kan bepaald niet beschikken over zijn sterkste elf. Naast Frenkie de Jong zijn ook onder meer Noa Lang, Cody Gakpo, Steven Berghuis, Memphis Depay en Teun Koopmeiners niet van de partij. "Ondanks de afvallers zie ik een groep", is Koeman desondanks hoopvol gestemd.

Eerder deze kwalificatieperiode ging Oranje met liefst 4-0 onderuit in Parijs. "Frankrijk-uit was wel even wat anders, dat je een paar dagen voor de wedstrijd met afvallers te maken kreeg. Die onrust is er nu niet. Dat maakt het anders en makkelijker." Toch weet Koeman dat Oranje een zware dobber staat te wachten. "Het is een ploeg die niet heel hoog druk zet. Als je dan fouten maakt vanuit de defensie naar het middenveld, dan sta je open."

Net als Koeman heeft ook de bondcoach der Fransen, Didier Deschamps, de nodige kopzorgen. Dayot Upamecano, Jules Koundé, Axel Disasi en William Saliba zijn allen niet beschikbaar. De personele problemen in de achterhoede noopte Deschamps tot het oproepen van twee debutanten: Malo Gusto en Castello Lukeba.

In tegenstelling tot Oranje is Frankrijk al zo goed als zeker van plaatsing voor het EK. Een zege in Amsterdam is sowieso genoeg, terwijl een gelijkspel genoeg is als Griekenland verliest van Ierland. Mocht het deze kwalificatieperiode toch niet lukken, dan kan de WK-finalist van vorig jaar het karwei in november in eigen huis afmaken tegen Gibraltar.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Hartman; Reijnders, De Roon, Veerman; Simons, Weghorst.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Clauss, Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández; Tchouaméni, Griezmann, Rabiot; Coman, Kolo Muani, Mbappé.