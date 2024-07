Ronald Koeman roept bij het Nederlands elftal definitief geen vervanger op voor geblesseerde Teun Koopmeiners

Bondscoach Ronald Koeman heeft besloten om definitief geen vervanger op te roepen voor Teun Koopmeiners, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. De 26-jarige middenvelder van Atalanta raakte in de warming-up van het vriendschappelijke duel met IJsland (4-0 winst) geblesseerd aan zijn lies, waardoor hij net als Frenkie de Jong een streep moet zetten door het EK.

Er werd al gedacht dat Koeman geen vervanger zou oproepen, daar de KNVB in een persbericht geen melding maakte van een nieuwe naam in de EK-selectie. De bond schreef alleen dat Ian Maatsen als vervanger bij de selectie is gehaald voor de geblesseerd afgehaakte De Jong.

In het persbericht werd eveneens het wegvallen van Koopmeiners vermeld. “Koopmeiners moet EURO 2024 aan zich voorbij laten gaan nadat hij zich gisteren blesseerde tijdens de warming-up van de wedstrijd tegen IJsland. Daarmee bestaat de definitieve selectie van Koeman nu uit 25 spelers.”

Dat Koeman geen vervanger voor Koopmeiners heeft opgeroepen, is redelijk opvallend te noemen. De keuzeheer was groot voorstander van het uitbreiden van de EK-selectie van 23 naar 26 spelers en voerde in de afgelopen maanden een succesvolle lobby.

De bondscoach heeft nu nog de beschikking over zes middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV) en Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

De keuzeheer van Oranje zag in aanloop naar het EK de ene na de andere middenvelder geblesseerd wegvallen. De Feyenoorders Mats Wieffer en Quinten Timber bleken uiteindelijk niet fit genoeg, terwijl Marten de Roon bij Atalanta een dijbeenblessure opliep.

Het recent afhaken van De Jong en Koopmeiners zijn twee andere grote tegenvallers voor Koeman. Het vijftal is samen goed voor liefst 127 interlands.

Oranje start het EK in Duitsland komende zondag met een groepswedstrijd tegen Polen. Daarna staan er nog duels in de poule met Frankrijk (vrijdag 21 juni) en Oostenrijk (dinsdag 25 juni) op het programma.

