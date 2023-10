Koeman onthult beste zanger bij Oranje: ‘Hij zou wat kunnen bijverdienen’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 12:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:15

Door een waslijst aan blessures kunnen maar liefst zeven spelers vrijdagavond tegen Frankrijk hun debuut voor het Nederlands elftal maken. Voor de spelers die daadwerkelijk debuteren is er een vast ritueel. Zij moeten op een stoel staan en een liedje zingen, zo vertelt Ronald Koeman in gesprek met Radio 538.

Met Nick Olij, Brian Brobbey, Jeremie Frimpong, Ian Maatsen, Quilindschy Hartman, Micky van de Ven en Bart Verbruggen zijn er een groot aantal spelers voor wie deze interlandperiode een debuut in Oranje lonkt.

De kans dat enkele van deze spelers hun eerste interland voor Oranje gaan spelen is levensgroot. Mocht dat daadwerkelijk zo zijn, dan hoopt de bondscoach dat de kersverse debutanten voor het Nederlandse genre kiezen. “Ik probeer wel te kijken naar spelers die ook een beetje van de André Hazes-muziek houden. Dan hebben de oudjes van de technische staf daar ook nog wat aan”, zegt Koeman grappend.

Radiopresentator Tim Klijn is vervolgens benieuwd wie de beste zanger van de huidige Oranje-selectie is. “Nou, Wout Weghorst is volgens mij nog ooit op tv geweest. Die zou straks wat kunnen bijverdienen!", aldus Koeman.

“Het is even puzzelen geweest”, geeft hij op meer serieuze toon aan over de samenstelling van zijn selectie. “Maar, aan de andere kant: we zijn sinds de eerste dag met een complete groep en die groep is fit. Dat is toch een ander verhaal dan in de week voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. Toen hadden we buikgriep en afvallers gedurende de week. Nu beginnen we met een groep die fit is.”

De bondscoach benadrukt blij te zijn met de vele nieuwe spelers bij Oranje. “Ik mag nooit klagen over de inzet, het plezier en de trotsheid bij alle spelers. Dat geldt ook voor de nieuwe jongens. Iedereen die hier is, is blij om hier te zijn.”

Toch verwacht hij dat het een ‘hels karwei’ wordt om vrijdagavond tegen Frankrijk een resultaat te behalen. “We hebben de blessures iets extremer dan andere landen. Die pech hebben wij, maar je ziet het overal. Bij Frankrijk zijn er veel blessures achterin. Helaas niet voorin, zou ik bijna zeggen, gezien de keuzes van de spelers daar.”