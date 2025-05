Koeman heeft zeer duidelijke boodschap voor Steven Bergwijn: 'Hij moet...'

Steven Bergwijn ruilde Ajax vorig jaar in voor Ittihad Club uit de Saudi Pro League. Ronald Koeman was daar hogelijk verbaasd over en riep de vleugelaanvaller sindsdien niet meer op voor het Nederlands elftal.

De bondscoach vond dat Bergwijn de sportieve belangen niet voorop stelde in deze fase van zijn loopbaan. De woorden van Koeman vielen slecht bij Bergwijn, die van mening was dat de bondscoach zich niet zo over hem moest uitlaten in de media.

Koeman komt in Goedemorgen Eredivisie terug op het akkefietje met Bergwijn. ''Ik was verrast, als eerste. En als tweede had ik misschien iets anders kunnen reageren. Maar...'', aldus Koeman, die van Hans Kraay junior direct de vraag krijgt wat hij anders had kunnen doen.

''Om, en daar heb ik weleens problemen mee, iets wat beter in te kleden. Want ik vond dat als je op 25, 26-jarige leeftijd die stap maakt, dan is het sportieve minder belangrijk dan het financiële gedeelte. En dat is zijn goed recht'', antwoordt Koeman, om er direct aan toe te voegen. ''Maar dat had ik misschien op een andere manier kunnen zeggen.''

''Je gooide de deur eigenlijk dicht'', concludeert Kraay vervolgens. ''Ik gooide de deur niet dicht. Maar nogmaals, toen dat gebeurde, heb ik er iets over gezegd. En het is oké'', zet Koeman liever een streep onder de discussie over Bergwijn.

''Is er een opening?'', legt Kraay op tafel. ''Hij moet wachten tot er een volgende bondscoach komt'', geeft Koeman duidelijk mee aan Bergwijn, die op het EK van vorig jaar zijn laatste interland voor Oranje speelde. ''Dan zeg ik toch niks verkeerd? Hij wil onder mij niet meer spelen, dan houdt het op.''

Bergwijn kwam op het EK in Duitsland voor het laatst uit voor Nederland. De buitenspeler deed 45 minuten mee tegen Turkije, dat met 2-1 werd verslagen in de kwartfinale.