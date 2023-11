KNVB velt oordeel over mogelijk penaltymoment en hervatting van AZ - NEC

Donderdag, 2 november 2023 om 13:12 • Wessel Antes • Laatste update: 13:16

Het restant van de wedstrijd tussen AZ en NEC Nijmegen (tussenstand 1-2) wordt op woensdagavond 6 december uitgespeeld, zo heeft het competitiebestuur betaald voetbal bepaald. De wedstrijd tussen de Alkmaarders en Nijmegenaren wordt om 19:00 uur hervat, waarbij er nog zo’n vijf minuten te spelen zijn. Afgelopen zondag zakte NEC-spits Bas Dost plotseling in elkaar, waarna de wedstrijd werd gestaakt.

De supporters van AZ en NEC zijn begin december welkom bij het restant van het duel. Op diezelfde avond staat het restant van de competitiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax (tussenstand 2-3) op het programma.

De wedstrijd in het Mandemakers Stadion, die werd gestaakt vanwege een ernstige botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey, wordt om 20:00 uur hervat. Ook in Brabant zijn supporters van beide clubs welkom.

Penaltymoment

De afgelopen dagen heerste er onduidelijkheid over een vermeende penalty die AZ zou moeten krijgen. Vlak voordat Dost medische hulp kreeg ging Denzo Kasius onderuit in het strafschopgebied van NEC. In eerste instantie leek het erop dat de VAR een mogelijke overtreding van Magnus Mattsson niet had beoordeeld, maar het Algemeen Dagblad lijkt meer te weten.

“Verwarring in Zeist, waar de KNVB woensdag in een verklaring liet weten dat de VAR een mogelijke overtreding van NEC-speler Magnus Mattsson op Denso Kasius nog moest beoordelen”, schrijft de ochtendkrant donderdag. “Een dag later blijkt dat de situatie wel degelijk is beoordeeld door de VAR. En wel in het voordeel van de NEC-speler, meldt de KNVB in tweede instantie.”

AZ krijgt dus geen strafschop tijdens de hervatting van het duel. “Kasius gleed namelijk al weg voordat hij werd aangeraakt, zo luidt de uitleg. Daarmee wordt de arbitrage een pijnlijke situatie bespaard. De spelers van NEC stapten na de paniek rond Dost zwaar aangeslagen van het veld. Met een 1-2 voorsprong die ze in de nog resterende vijf minuten blessuretijd met succes hopen te verdedigen. Een strafschop voor AZ had die missie een stuk moeilijker gemaakt.”

De situatie van Dost is momenteel onder controle, al ligt hij voor onderzoek naar zijn gezondheid nog altijd in het ziekenhuis in Alkmaar. Zondagavond gaf hij direct een korte reactie vanuit zijn ziekenhuisbed. “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!”