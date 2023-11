Ajax reist met 23 man af naar Marseille; Van ‘t Schip mist tweetal

Woensdag, 29 november 2023 om 11:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:02

Ajax reist woensdag met 23 spelers af naar Zuid-Frankrijk voor de cruciale uitwedstrijd in de Europa League tegen Olympique Marseille. Trainer John van ‘t Schip kan door blessures geen beroep doen op Josip Sutalo en Silvano Vos. Brian Brobbey, die zaterdag tegen Vitesse nog ontbrak vanwege fysieke klachten, is wel fit genoeg om mee te reizen.

Sutalo moest het Eredivisie-duel met Vitesse van afgelopen weekend al aan zich voorbij laten gaan, aangezien de centrumverdediger volgens Van ‘t Schip niet helemaal fris was teruggekeerd in Amsterdam na zijn laatste interland met Kroatië.

De mandekker blijkt nu ook niet voldoende te zijn hersteld om met de selectie mee te reizen naar Marseille. Sutalo werd tegen Vitesse in het hart van de defensie vervangen door Devyne Rensch, die een centrum vormde met Jorrel Hato.

Vos ontbreekt eveneens in de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel met Marseille. De middenvelder ging begin deze maand nog in de fout tegen Brighton & Hove Albion (0-2), dat daardoor simpel de score in de Johan Cruijff ArenA kon openen.

Tegenover het ontbreken van Sutalo en Vos staat de terugkeer van Brobbey. De spits was niet fit genoeg om te spelen tegen Vitesse, maar reist wel met de selectie mee naar Marseille.

Brobbey werd afgelopen zaterdag in de punt van de aanval vervangen door Chuba Akpom, die voor de vierde competitiewedstrijd op rij wist te scoren. Mogelijk geeft Van ‘t Schip woensdag tijdens de voorbereidende persconferentie duidelijkheid of Brobbey fit genoeg is om te starten tegen Marseille.

Ajax staat met twee punten laatste in Groep B van de Europa League en moet donderdagavond eigenlijk in het Stade Vélodrome winnen om een goede kans te houden op Europese overwintering.

De volledige wedstrijdselectie van Ajax

Doelmannen: Diant Ramaj, Gerónimo Rulli, Charlie Setford

Verdedigers: Devyne Rensch, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Anass Salah-Eddine

Jakov Medic, Borna Sosa, Gastón Ávila, Ar'Jany Martha, Tristan Gooijer

Middenvelders: Kenneth Taylor, Benjamin Tahirovic, Steven Berghuis, Kristian Hlynsson

Aanvallers: Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Georges Mikautadze, Mika Godts, Jaydon Banel.