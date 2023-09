Kiezen tussen Bayern München en Liverpool: ‘Destijds was ik echt in shock’

Donderdag, 14 september 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:04

Sepp van den Berg staat al ruim vier jaar onder contract bij Liverpool. De 21-jarige verdediger uit Zwolle speelt dit seizoen op huurbasis voor 1. FSV Mainz 05 in de Bundesliga. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters zocht de mandekker op in Duitsland in het kader van de VZ Zomertour en sprak hem onder meer over zijn avonturen in Engeland, interesse van Bayern München en het hebben van wereldberoemde teamgenoten."Tegenover jongens als Roberto Firmino werd het wel heel lastig ineens", aldus de achtvoudig international van Jong Oranje.

Bekijk de hele video op YouTube: