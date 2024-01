Kieft ziet het totaal niet in peperdure aankoop Ajax: â€˜Nog geen 3 miljoen waardâ€™

Kieft ziet het totaal niet in peperdure aankoop Ajax: ‘Nog geen 3 miljoen waard’

Wim Kieft ziet het totaal niet zitten in Josip Sutalo, zo vertelt hij bij Veronica Offside. De verdediger kwam zondag met Ajax in actie tegen Go Ahead Eagles (2-3 winst) en heeft allesbehalve een sterke indruk achtergelaten. Kieft vraagt zich dan ook af waarom de Amsterdammers zoveel voor Sutalo hebben betaald.

Ondanks de overwinning wist Ajax niet te overtuigen tegen Kowet. "Er is niks veranderd, hè", steekt ex-prof Andy van der Meijde van wal in het praatprogramma. "Ook nu Maurice Steijn weg is. Misschien is er iets meer werklust. Maar als je kijkt naar het middenveld en de verdediging, die zover uit elkaar staan..."

"Dan heb je die (Benjamic, red.) Tahirovic, die niet weet wanneer die moet instappen", vervolgt Van der Meijde zijn betoog. "Dat snapt hij niet. Dan wordt de tegenstander heel gevaarlijk."

"Maar dat heeft toch gewoon te maken met kwaliteit", haakt Kieft in op zijn collega. "Ze geven zo hoog van die Sutalo op, maar..." Presentator Wilfred Genee onderbreekt de analist en benadrukt maar eens wat Ajax voor de verdediger heeft betaald. "23 miljoen... Nou, ik zou er nog geen drie miljoen voor geven", reageert Kieft.

Diant Ramaj

Dick Advocaat, eveneens te gast bij het programma, zag één duidelijk lichtpuntje bij Ajax. "Die keeper, die speelde geweldig", zegt de kersvers bondscoach van Curaçao, doelend op doelman Diant Ramaj. De afgelopen zomer aangetrokken sluitpost blonk in Deventer uit met de nodige reddingen.

"Hij doet me een beetje denken aan die keeper van Barcelona, Ter Stegen", vergelijkt Kieft de Duitse keepers. De analist ziet gelijkenissen in de techniek van de twee doelmannen.

Genee vraagt zich af of Ramaj gezien zijn prestaties de beste aankoop van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat is. "Hij moet het nog over meerdere wedstrijden laten zien natuurlijk", stelt Advocaat.

