Kieft: ‘Hij kan op den duur de nieuwe spits van Oranje worden, maar...’

Maandag, 16 oktober 2023 om 11:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:25

Wim Kieft maakt zich zorgen over de aanvallende schaarste bij Oranje. De analist ziet naast Memphis Depay, die de afgelopen jaren geplaagd wordt door blessures, eigenlijk geen spitsopties van topniveau rondlopen. Kieft houdt echter nog altijd hoop in een opbloei van Brian Brobbey. "Hij zou op termijn de nieuwe spits kunnen worden van Oranje."

Kieft constateerde vrijdag een pijnlijk verschil tussen Nederland en Frankrijk. Volgens de oud-international 'zou zelfs de tweede keus van Frankrijk bij Oranje een basisplaats kunnen opeisen'. "En dan zat het achttienjarige Franse wonderkind Mathys Tel van Bayern München niet eens bij de selectie", aldus Kieft in zijn column in De Telegraaf.

Zonder Memphis is het armoe troef, vindt Kieft. "Tot zijn zware knieblessure die hij eind 2019 opliep, maakte hij de verwachtingen waar, maar sindsdien is hij nooit meer de oude geweest. Dat hij half fit was voor het EK 2020 – gespeeld in 2021 – en voor het WK in Qatar in 2022 en toch werd opgeroepen door achtereenvolgens Frank de Boer en Louis van Gaal zegt iets over de offensieve schaarste."

Wout Weghorst en Donyell Malen, de twee spitsen die vrijdag in actie kwamen, ontberen volgens Kieft de benodigde potentie. "Brian Brobbey zou op termijn de nieuwe spits kunnen worden van Oranje, maar op dit moment zit hij bij Ajax in een heel moeilijke periode. Je moet afwachten of het hem lukt de volgende stap te maken."

Toch zou Kieft tegen Griekenland niet met Brobbey, maar met Malen beginnen. "In een vrije rol voorin kan Malen daarvan profiteren. Weghorst kan je dan altijd nog brengen als de nood aan de man is en de stand vereist dat Oranje iets moet forceren."

Brobbey zit dus ook 'gewoon' bij de selectie, al profiteert de Ajacied deels van de blessures bij Depay en de eveneens afwezige Cody Gakpo. Brobbey is een van de drie spelers die zijn Oranje-debuut nog moet maken. Ook Ian Maatsen, die bij de groep kwam na de afmelding van Steven Berghuis, en Nick Olij wachten nog op hun haasje. Bart Verbruggen, Quilindschy Hartman, Jeremie Frimpong en Micky van de Ven ontvingen dat tegen de Fransen al.

Brobbey: sterker, fitter, maar minder productief

Hoewel Brobbey dit seizoen sterker en fitter voor de dag komt dan in het vorige, spreken de productiviteitscijfers niet in zijn voordeel. Brobbey is dit seizoen wél onbetwiste eerste spits van Ajax, maar maakte nog slechts drie treffers in de 804 minuten die hij kreeg. Ter vergelijking: vorig seizoen stond Brobbey na hetzelfde aantal minuten op acht treffers (en twee assists). Bij de cijfers van dit seizoen zijn Brobbeys goal en speeltijd in het gestaakte duel met RKC Waalwijk (2-3 voorsprong na 85 minuten) nog niet meegerekend. Assists gaf hij deze jaargang nog niet.