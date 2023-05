Kick-off speculeert over opvolging Slot en laat twee bekende namen vallen

Maandag, 15 mei 2023 om 18:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:21

Nu Feyenoord zich heeft verzekerd van de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis, kan de club langzaam het vizier op volgend seizoen richten. Heet hangijzer is het wel of niet aanblijven van Arne Slot. De succescoach kan op een flinke opwaardering rekenen van de clubleiding, maar wordt tevens in verband gebracht met enkele clubs uit het buitenland. In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt alvast een voorschot genomen op een mogelijk vertrek en worden twee kandidaat-opvolgers genoemd.

Slot werd de voorbije weken onder meer in verband gebracht met Tottenham Hotspur, maar daar is volgens Marcel van der Kraan geen sprake van. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) zou op poleposition liggen om Antonio Conte op te volgen. "Als hij (Alonso, red.) nee zegt, maakt Slot wel een serieuze kans. Dat is ook de reden waarom hij de boel voor zich uit blijft schuiven. Hij weet dat Feyenoord met hem verder wil en dat de club er alles aan doet om het nog meer naar zijn zin te maken. Misschien is hij wel de best verdienende trainer in de clubgeschiedenis tot op heden."

Een deel van de extra inkomsten die Feyenoord heeft binnengehaald met de titel zal naar alle waarschijnlijkheid gebruikt worden om een verbeterd contract voor Arne Slot te financieren. De Rotterdammers kunnen volgend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis gaan werken met een begroting van meer dan honderd miljoen euro. Bij monde van algemeen directeur Dennis te Kloese laat de club weten dat het er alles aan wil doen om de succescoach in De Kuip te houden. "Wij denken een heel mooi verhaal te hebben om Arne Slot langer aan ons te binden", zo zegt Te Kloese in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Mocht Feyenoord er toch niet in slagen om Slot binnenboord te houden, dan zijn er twee serieuze kandidaten om het stokje over te nemen in De Kuip. "Het zou slecht zijn als Te Kloese geen schaduwlijstje zou hebben", aldus Van der Kraan. "Dan zoeken ze natuurlijk een trainer die in dezelfde stijl voetbalt. Peter Bosz is een goede kandidaat, omdat hij ook heel aanvallend voetbalt en de Cruijff-filosofie aanhoudt." Ook Valentijn Driessen heeft de naam Bosz gehoord. "En ik hoorde Jon Dahl Tomasson", voegt de chef voetbal toe.

Mike Verweij denkt niet dat Feyenoord nogmaals durft aan te kloppen bij AZ. De Alkmaarders braken in december 2020 per direct met Slot toen ze hoorden dat de Bergentheimer op de achtergrond gesprekken voerde met de club uit Rotterdam-Zuid. AZ gaf destijds in een reactie te kennen alleen met een trainer te willen werken 'die volledig gefocust is op AZ'. "Ik denk ook niet dat ze Pascal Jansen zien zitten", aldus Verweij. "Ik denk dat Bosz en Tomasson hele logische kandidaten zijn."