Valentijn Driessen loopt helemaal leeg: 'Farioli is een belachelijke keuze'

Valentijn Driessen verbaast zich over de huidige werkwijze van Alex Kroes bij Ajax, zo laat hij weten in de podcast Kick-off. De titulair technisch directeur van de Amsterdammers wist deze week Francesco Farioli definitief te strikken als nieuwe hoofdtrainer, maar Driessen snapt helemaal niks van die beslissing. Volgens hem is door het aanstellen van een buitenlandse trainer het Ajax-DNA helemaal verdwenen.

Donderdagavond werd de overgang van de Italiaanse trainer van OGC Nice naar Ajax officieel. Hij gaat vanaf 11 juni aan de slag in de Johan Cruijff ArenA, en heeft een contract tot medio 2027 getekend.

“Ik hoop zo dat die Farioli een schot in de roos is, maar het is echt alles behalve wat werd voorgesteld door Marijn Beuker, Kelvin de Lang en Alex Kroes”, begint Driessen in de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Het is echt een belachelijke keuze.”

"Farioli krijgt van mij echt wel de kans, maar het gaat mij erom wat Ajax beleidsmatig weer heeft uitgehaald. Eerst leveren ze zich uit aan Alfred Schreuder en zijn zaakwaarnemer, toen Mislintat en nu aan dit. Zo blijft het maar doorgaan. Wat hebben zij (Beuker en Kroes, red.) nou bewezen? Zij geven dadelijk alles aan Farioli en die moet het uitzoeken. Je begrijpt toch wel dat hij heel veel macht krijgt binnen de selectie? Zijn wil is wet.”

De technische staf van Ajax 1 wordt aangevuld met assistent-trainers Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos, beiden eveneens overkomend van OGC Nice, zo maakte Ajax bekend via de officiële kanalen. Ook Dave Vos wordt doorgeschoven naar de staf van Farioli. Driessen maakt zich daarover grote zorgen.

“Dave Vos is tweede assistent, maar daar komt natuurlijk niks van terecht”, denkt Driessen. “Als wij hier met vier Italianen gaan zitten, hebben wij niks te zeggen. En waar komt Jelle ten Rouwelaar in godsnaam vandaan? Omdat hij een blauwe maandag met Verbruggen heeft gewerkt."

“Heel het Ajax-DNA is verdwenen, dat vind ik toch wel heel erg bezwaarlijk”, vervolgt Driessen. “Kroes zou van Ajax weer Ajax maken en er zou geen invasie meer komen. Maar er heeft inmiddels een enorme Italiaanse invasie plaatsgevonden in Amsterdam. Waar is het Ajax-DNA gebleven? Haal desnoods Lasse Schöne weg bij NEC!”

“Er zit nul komma nul Ajax-DNA in de top. Hebben zij in de kleedkamer gezeten tijdens de halve finale van de Europacup? Nul komma nul. Ze betrekken John Bosman en Ronald de Boer niet voor niks bij het eerste elftal. Die weten wel waar ze over praten en wat het gevoel is."

Mike Verweij voorspelt een hele zware opgave voor Farioli op Ajax op de rit te krijgen. “Hij staat straks voor die groep en een aantal weken later staat de belangrijkste wedstrijd van het seizoen al op het programma. Namelijk de wedstrijd om zich te kwalificeren voor de Europa League. En dat met een ploeg die niet eens van Excelsior kan winnen.” Driessen reageert: “Het is echt een belachelijke keuze gewoon.”

In eerste instantie was Graham Potter de topkandidaat om trainer te worden in Amsterdam, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord, waarna werd doorgeschakeld naar Farioli. “Kroes zei over hem (Potter, red.): ‘dat is echt een mensenmens’. Daar wordt ik altijd zo moe van”, aldus Driessen. “Spelers die met Potter gewerkt hebben, roepen allemaal: ‘dat is een autist eerste klas’. Dat is dan het beoordelingsvermogen van Kroes.”

