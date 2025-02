Kenneth Perez wijst beste scheidsrechter van Nederland aan: 'Hij is Danny Makkelie voorbij'

Kenneth Perez vindt Danny Makkelie niet langer de beste arbiter der Nederlandse velden. Minstens één andere fluitist is de in Curaçao geboren scheidsrechter voorbijgestreefd, aldus de Deense analyticus.

Het gaat de laatste weken veelvuldig over het scheidsrechterskorps van de KNVB. Arbitrale dwalingen horen regelmatig tot het discussiepunt van de dag. Zondag was het nog raak in Nijmegen.

Tussen de scheidsrechtersmalaise door zag Perez in de afgelopen Eredivisie-speelronde één nadrukkelijk lichtpunt. Bij het ESPN-programma Dit was het Weekend sprak hij complimenten uit naar Serdar Gözübüyük.

De 39-jarige Haarlemmer had zaterdagavond de leiding over de ‘topper’ tussen PSV en FC Utrecht. Met Gözübüyük op het veld kwamen beide ploegen niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Perez zag Gözübüyük een verdienstelijke pot fluiten. “In alle ellende met scheidsrechters in Nederland, ook dit weekend weer, was Gözübüyük zeer goed gisteren (zaterdag, red.).”

Volgens de Deen is het geen toeval meer dat juist Gözübüyük opvalt met waardig fluitwerk. “Hij doet dat al over een langere periode.”

Perez durft zelfs zo ver te gaan om Gözübüyük aan te wijzen als de nummer één arbiter van Nederland. “Ik denk dat hij ondertussen Danny Makkelie voorbij is. Hij doet het knap, er zijn weinig incidenten met hem.”