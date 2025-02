Bizarre arbitrale blunder in Eredivisie-wedstrijd: 'We worden gewoon weer genaaid'

Scheidsrechter Edwin van de Graaf heeft toegegeven dat de openingstreffer van NEC tegen Almere City (2-2) nooit had mogen tellen. Er was daarbij sprake van buitenspel van Sontje Hansen, maar dat werd niet door Van de Graaf gezien. Ook niet door VAR Richard Martens, omdat hij niet over de juiste beelden beschikte.

Sami Ouaissa maakte al vroeg in de wedstrijd de 1-0. De treffer was sowieso al omstreden, omdat de aanvallende middenvelder van de Nijmegenaren hands leek te maken voor hij binnenschoot.

Door buitenspel van Hansen had er helemaal geen discussie over de treffer moeten zijn, maar het liep anders. In gesprek met Voetbal International bevestigt Van de Graaf dat het doelpunt nooit had mogen tellen.

"Op het veld moeten we het doen met je eigen waarneming en de beelden die beschikbaar zijn", vertelde Van de Graaf. "Het was niet zichtbaar in Zeist, dus het kon niet gecontroleerd worden en het werd van tafel geveegd omdat er geen beelden waren."

"Op de technische camera zie je dat de speler duidelijk buitenspel staat en dat de goal nooit goedgekeurd had mogen worden." Van de Graaf baalt als vanzelfsprekend dat VAR Martens niet over de juiste beelden beschikte. "Het is zonde en jammer dat wij die camera's niet tot onze beschikking hebben."

"Wij moeten het doen met de beelden die er zijn en op basis daarvan kunnen we een beslissing controleren. Als dan achteraf blijkt dat het een buitenspelsituatie was, is dat echt heel erg vervelend."

Almere-trainer Jeroen Rijsdijk wist al dat de treffer nooit had mogen tellen. "Uit beelden die wij tot onze beschikking hebben, is het overduidelijk buitenspel", weet Rijsdijk, die baalt van het feit dat de VAR niet over de juiste beelden beschikte. "Dat maakt het nog veel zuurder, want we worden eigenlijk gewoon weer genaaid."

"De scheidsrechter en de VAR hebben geen beschikking over die beelden. Blijkbaar hebben wij op de bank met onze iPad de beschikking over andere beelden dan zij. Dat kan anno 2025 natuurlijk niet. Maar goed, we hebben ermee moeten dealen. Deze moeten we slikken en accepteren."