Kenneth Perez denkt niet dat Steven Berghuis een positieve invloed heeft op het elftal van Ajax, zo laat hij weten bij ESPN. De 32-jarige middenvelder maakte zondag tegen PEC Zwolle (2-0) zijn rentree voor de Amsterdammers na een lange tijd van blessureleed, maar kon zijn stempel nog niet drukken.

Perez begrijpt er niets van dat mensen denken dat Ajax er met Berghuis in het elftal heel veel op vooruit gaat. “Ik denk juist dat het helemaal niet in het voordeel is van Ajax”, steekt hij van wal bij Dit Was Het Weekend.

“Het is een goede speler”, benadrukt Perez. “Maar waarom is Ajax de afgelopen weken zo goed? Door teamdiscipline, een hoge intensiteit en het druk zetten. Al die dingen heeft Berghuis nooit van zijn leven gedaan.”

“Hij kan natuurlijk wel die steekballen geven en de betere oplossing vinden. Dat ziet hij wat sneller dan anderen. Hij speelde vandaag op het middenveld en is natuurlijk nog niet helemaal fit. Maar het was veel wandelen en heel weinig intensiteit.”

“Zijn tegenstander had alle ruimte om in te spelen. Dit was de eerste wedstrijd in de sterke periode van Ajax dat de tegenstander eigenlijk meer spelaandeel had.” Vervolgens laat Perez meerdere momenten zien uit de wedstrijd, waarin Berghuis te laat aansluit en zijn directe tegenstander op die manier laat voetballen.

“Ik weet ook niet of het echt verstandig is om hem daar op het middenveld neer te zetten”, trekt de analist de tactische keuzes van Francesco Farioli in twijfel. “Het lag natuurlijk niet alleen maar aan Berghuis, want ik vond Ajax sowieso heel ongeconcentreerd voetballen.”

Uiteindelijk kwam Berghuis tot 56 minuten bij zijn rentree, voordat hij werd vervangen door Kian Fitz-Jim. Donderdag staat de ploeg van Farioli voor een lastige strijd in de Europa League. Ajax gaat dan op bezoek bij Real Sociedad.