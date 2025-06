Wilfred Genee en René van der Gijp pissig op Johan Derksen: 'Hij is zó extreem, het was echt: hij eruit of ik eruit'

Wilfred Genee en René van der Gijp zijn niet helemaal blij hoe ze met Hans Kraay junior zijn omgegaan, vertelt het tweetal bij de podcast van eerstgenoemde, Zolang het leuk is. Derksen dreef zijn zin door en bepaalde dat Kraay junior niet meer als tafelgast aan mocht schuiven bij Vandaag Inside.

Kraay junior was een van de vaste gasten in de voetbaltalkshow die Genee, Van der Gijp en Derksen maakten tussen 2008 en 2021. “Ik heb een hele leuke tijd gehad, totdat ze een andere kant op gingen, met Vandaag Inside”, zei Kraay junior in januari bij De Oranjewinter.

“Johan heeft twee jaar geleden gewoon tegen mij gezegd: 'Hans, je moet alleen mij de schuld geven. We gaan een ander programma maken en ik wil het maken zonder jou. René en Wilfred willen het maken met jou.’”, memoreerde de analist van ESPN toen.

Tijdens de podcastopname van Zolang het leuk is, het programma van Genee, wordt het onderwerp aan de kaak gesteld. “Hebben we het verkeerd aangepakt met Hans?”, vraagt de presentator aan zijn tafelgenoot. “Hadden we het harder moeten spelen?”

Van der Gijp antwoordt bevestigend op de eerste vraag en ontkennend op de tweede. “Kijk, we hadden met Johan te maken. Johan is zó rigoureus: niet meer voetbal, niet meer Hans, niet meer Wim (Kieft, red.)”, rakelt de oud-voetballer de woorden van Derksen op.

“Wij hebben hem een beetje, nou ja misschien niet laten vallen, maar we hadden het wel zachter kunnen opvangen”, treurt Genee. “Johan deed: hij eruit of ik eruit, dat was zó extreem. Hij heeft zichzelf voorgenomen: voetbal doen we niet meer”, doelt hij op de thematiek die in Vandaag Inside wordt besproken.

“En dan moeten mensen als Hans en Jan (Boskamp, red.) daarvoor wijken, terwijl dat echt twee geweldige mensen zijn. Van der Gijp neemt het woord over. “Johan is ook een extreme man. Ik app en spreek Hans regelmatig nog. Hij heeft er wel mee gezeten, maar ook niet heel lang.” Genee denkt dat de analist er ‘tot de dag van vandaag’ mee zit.