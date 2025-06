Aanvaller bereikt persoonlijk akkoord en gaat Feyenoord spoedig verlaten

Ilias Sebaoui gaat Feyenoord verlaten, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri. De 23-jarige aanvaller zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met STVV, dat uitkomt in de Belgische Pro League. Voetbal International bevestigt het nieuws. 1908.nl weet bovendien dat Feyenoord een bedrag van één miljoen euro overhoudt aan de transfer en dat er een terugkoopclausule is vastgelegd.

Sebaoui komt klaarblijkelijk niet in de plannen voor van trainer Robin van Persie. Afgelopen seizoen werkten de twee al samen bij sc Heerenveen, dat hem voor één seizoen huurde van Feyenoord.

Veel indruk maakte de linksbuiten niet bij de Friezen. In dertig Eredivisie-optredens wist Sebaoui drie keer te scoren en was hij één keer aangever. Zodoende hoefde hij komend seizoen in De Kuip niet op veel speelminuten te rekenen.

Daarom kon Sebaoui op zoek naar een nieuwe werkgever. Die lijkt hij te hebben gevonden in zijn geboortleland België. Bij STVV ligt een vierjarig contract klaar voor de aanvaller, die zelf al persoonlijk akkoord is.

Ook de onderhandelingen tussen beide clubs zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden, zo klinkt het. 1908.nl weet dat de deal inmiddels rond is en dat Feyenoord één miljoen euro overhoudt aan de transfer. Sebaoui beschikte bij Feyenoord nog over een contract tot volgend jaar zomer.

Bovendien hebben de Rotterdammers zowel een doorverkooppercentage als een terugkoopclausule weten vast te stellen. Met die terugkoopclausule kan de club Sebaoui in de toekomst mogelijk terughalen naar Rotterdam.

Feyenoord nam Sebaoui in 2023 over van Beerschot, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In zijn eerste seizoen in Nederland verhuurde Feyenoord hem direct aan FC Dordrecht, afgelopen seizoen was hij dus op huurbasis actief bij sc Heerenveen.