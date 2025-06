Erik ten Hag is woedend op de KNVB en eist maatregelen tegen Feyenoord

Erik ten Hag keerde maandagavond voor even terug in de Grolsch Veste. FC Twente stond met een theatershow namelijk stil bij het veroveren van de TOTO KNVB Beker in 2001, toen Ten Hag als speler aan de Tukkers was verbonden.

De bekerzege op PSV kwam een jaar na de vuurwerkramp in Enschede, waarbij 23 doden vielen. FC Twente speelde een dag later in De Kuip tegen Feyenoord en de vuurwerkgeluiden die toen klonken maken Ten Hag nog steeds woedend.

''FC Twente is 25 jaar geleden volledig in de steek gelaten door de KNVB'', zo foeterde de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. ''De KNVB benadeelt FC Twente nog steeds jaarlijks, uit en thuis.''

Ten Hag kwam direct met een voorbeeld op de proppen. ''Als FC Twente tegen Feyenoord speelt, dan hoor ik ieder jaar weer heel goed de geluiden van vuurpijlen. De KNVB is typisch Nederland. Het wordt maar gewoon gedoogd'', aldus de zeer verontwaardigde coach.

''Dat moet per direct stoppen, dan moeten ze maar maatregelen treffen. Wat mij betreft ruimen ze het vak leeg. Ze blijven stelselmatig die geluiden maken'', vindt Ten Hag dat de KNVB eens een keer keihard moet ingrijpen.

De oud-speler, die FC Twente tevens als assistent-trainer diende, benadrukt dat niet alle fans van Feyenoord schuld hebben. ''Laat het duidelijk zijn: het is maar een heel klein gedeelte van de Feyenoord-fans. Het is namelijk geweldig publiek. Alleen een gedeelte verpest het volledig.''

Sander Boschker, destijds doelman van FC Twente, is het roerend eens met Ten Hag. ''Het is precies zoals Erik het zegt. Het wordt altijd maar weggewuifd. Het duurt vaak niet lang, maar het is er wél. Het doet me elke keer weer pijn. Ik heb regelmatig gedacht: ik stap naar de vierde official. Maar het wordt toch gedoogd.