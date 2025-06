PSV maakt slechte beurt bij eigen fans met bericht over Noa Lang

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een post van PSV, dat Noa Lang feliciteert met zijn 26e verjaardag.

De linksbuiten van PSV wordt op Instagram en X gefeliciteerd met een artwork van Guy Verbeek, maar niet alle fans van de Eindhovense club vinden het een mooi beeld.





“Als jullie me vertelden dat het Memphis was, had ik het ook geloofd”, reageert een fan. Een ander vindt dat de tekening is van ‘het niveau borstbeeld van Cristiano Ronaldo’.

Anderen feliciteren expres de verkeerde speler. “Gefeliciteerd Isaac Babadi!” en “Wat heeft Sergiño Dest hiermee te maken”, wordt er onder het bericht van PSV geplaatst.