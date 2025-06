'Ik wilde het nog wat langer geheim houden, maar ik ben inderdaad in gesprek met Ajax'

Urby Emanuelson heeft gereageerd op de berichten dat Ajax met hem praat over een rol in de technische staf van het eerste elftal. De voormalig profvoetballer bevestigt bij Ziggo Sport dat hij met de Amsterdammers in gesprek is.

Voetbal International meldde maandagavond dat Ajax in gesprek is met de 39-jarige Emanuelson over een rol in de technische staf van het eerste elftal. Volgens het Algemeen Dagblad is de oud-speler van de Amsterdammers in beeld als individueel coach.

Een dag later bevestigt Emanuelson die berichten bij Ziggo Sport. “Ik had gehoopt om het nog even wat langer geheim te houden”, vertelt hij. “Maar ik ben op dit moment in gesprek met de club.”

“Het is nog niet zeker hoor, maar we zijn gewoon aan het oriënteren over hoe of wat, voor komend seizoen. Dat is eigenlijk de situatie op dit moment. Ik sta er wel voor open. Dat is wat ik er op dit moment over kan zeggen.”

Emanuelson was afgelopen seizoen al actief bij Jong Ajax, als assistent van Frank Peereboom. ESPN wist eerder al te melden dat Peereboom zou worden doorgeschoven naar de staf van het eerste elftal. Emanuelson kan daar dus ook aan worden toegevoegd.

De vertrokken Francesco Farioli bracht een volledig eigen technische staf met zich mee, en dus moeten veel posities binnen de staf opnieuw worden ingevuld. Ajax is achter de schermen druk bezig met het samenstellen van een team dat past bij de clubcultuur én de visie van trainer John Heitinga.

Vooralsnog is Marcel Keizer de enige assistent van Heitinga. Emanuelson zou volgens de clubleiding van Ajax ook goed in die technische staf passen. Emanuelson doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax, waarna hij in 2005 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Vervolgens speelde hij 255 officiële wedstrijden voor Ajax. In die periode speelde hij ook enige tijd samen met Heitinga.