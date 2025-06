Noa Vahle gelooft haar oren niet: 'Wat zegt hij nou? Het is gelul!'

Noa Vahle heeft maandagavond in De Oranjezomer kritisch gereageerd op Chris Woerts, die zich eerder deze week nog positief uitliet over het omstreden WK voor clubs.

Waar Woerts het toernooi een ‘groot event’ noemde en sprak van ‘kansen voor kleine clubs’, toonde Vahle zich juist keihard in haar oordeel. “Nee, maar dat is gelul.”

Vahle reageert op een eerdere uitzending waarin Woerts beweerde dat het toernooi goed is voor clubs uit minder grote voetballanden. “Geen slecht woord over Chris, maar ik zat te kijken en dacht: wat zegt hij nou? Hij zegt: de FIFA wil met het WK voor clubs die clubs op een hoger podium zetten..."

"Nou, de FIFA wil gewoon heel grof geld verdienen over de rug van clubs en van spelers, want die zijn allemaal kapot na zo'n seizoen en moeten nu ook nog in Amerika dat toernooi spelen”, aldus Vahle.

Woerts stelde vorige week in De Oranjezomer dat hij niets gelooft van het argument over overbelasting van spelers. “Wat een gelul. Ze willen allemaal topsalarissen, maar als ze meer moeten spelen, zijn ze moe. Wat een gelul”, zei hij destijds. Vahle haalt daar nu fel tegen uit. “Chris zei ook nog: ‘Het is leuk voor kleine teams, want die kunnen dan een keer op zo'n podium spelen.’ Nou, leuk voor Auckland City: die spelen tegen Bayern München en verliezen met 10-0. Nee, ik vind het echt dramatisch.”

Johnny de Mol werpt op dat spelers in het begin van het toernooi wél kritiek hadden geuit, maar dat dat later afnam. “Is dat vanuit de clubs opgedragen?”, vraagt de presentator zich hardop af. Vahle gaf daarop een sprekend voorbeeld. “Ik merkte bijvoorbeeld bij Denzel Dumfries of Stefan de Vrij van Inter: als je vraagt wat ze ervan vinden, zeggen ze ‘ja, het is wel leuk en een nieuwe uitdaging’. Maar ik denk dat ze allemaal zouden zeggen: als het niet hoeft, dan gaan we niet.”

Woerts verdedigde eerder dat clubs een miljardenbedrag kunnen verdienen via het nieuwe toernooi. “Een club als Paris Saint-Germain krijgt al 38 miljoen dollar startgeld. Win je, dan pak je 125 miljoen. Als het een beetje meezit, zit je op 280 miljoen dollar prijzengeld in een jaar.” Maar Vahle is daar dus niet van onder de indruk: “Het draait alleen om geld, en de spelers zijn de dupe.”