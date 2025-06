Het herstel van Hélène Hendriks verloopt moeizamer dan gehoopt. De presentatrice is langer uit de roulatie dan gehoopt, waardoor de talkshow De Oranjezomer haar langer moet missen. SBS6 heeft besloten om haar vervangers Johnny de Mol en Thomas van Groningen langer in te zetten. Eerstgenoemde blijft het gezicht tot 4 juli, daarna neemt Van Groningen het stokje over.

Hendriks, tevens de vaste Champions League-presentatrice van Ziggo Sport, werd onlangs geopereerd aan een hardnekkige zenuw in haar rug, maar die ingreep is volgens Johan Derksen 'ontzettend tegengevallen'. In zijn podcast Groeten uit Grolloo liet Derksen weten dat Hendriks voorlopig nog veel napijn heeft en 'maar heel matig ter been' is. Volgens de artsen gaat haar herstel langer duren dan vooraf werd verwacht.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Hendriks op 20 juni zou terugkeren in De Oranjezomer, maar dat blijkt nu te optimistisch. De Mol, die haar tijdelijk vervangt, blijft daardoor nog twee weken langer aan als presentator. Daarna neemt Thomas van Groningen het over, zolang Hendriks herstellende is.

Van Groningen is geen onbekende voor de kijker. Hij schuift al regelmatig aan bij De Oranjezomer en verving eerder Art Rooijakkers bij Nieuws van de Dag. Zijn overstap naar de hoofdrol als presentator is dan ook een logische zet van Talpa, dat hem per 5 juli laat starten.

Johnny de Mol kreeg in zijn tijdelijke rol gemengde reacties. Critici vonden dat hij de karakteristieke sfeer van Hendriks niet wist over te brengen. Toch lijken de kijkcijfers de laatste dagen weer aan te trekken, na een matige start begin juni.

De Oranjezomer is tot en met 18 juli nog te zien vanuit de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daarna verhuist de talkshow naar Studio 2 op het Mediapark in Hilversum, waar het programma vanaf 22 juli tot en met 15 augustus zijn laatste weken draait.

De gezondheidssituatie van Hendriks was eerder al onderwerp van gesprek. In mei meldde ze zelf bij Vandaag Inside dat ze een operatie moest ondergaan, maar wilde daarbij 'geen drama maken'. Derksen sprak zich destijds openlijk uit in zijn podcast: “Hélène is vrij ziek. Ze had een zenuw klem zitten in haar rug. Die operatie is ontzettend tegengevallen en ze is heel matig ter been. Ze zal nog lang pijn houden.”