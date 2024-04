Karim zegt ‘sorry’ tegen Goudmijn na tirade en gaat langs bij sportpsycholoog

Safouane Karim heeft zijn welgemeende excuses aangeboden aan Kenzo Goudmijn. De aanvaller van FC Volendam kreeg het vrijdagavond na afloop van het met 4-0 verloren uitduel met Excelsior aan de stok met onder meer Kenzo Goudmijn, die een flinke belediging van Karim moest incasseren en daarover sprak bij ESPN.

"Na de wedstrijd stond ik nog op het veld met El Yaakoubi en kwam hij (Karim, red.) vanuit de catacomben teruglopen om te vertellen dat ik hem binnen maar moest opzoeken en dat hij mijn moeder zou neuken”, aldus Goudmijn over zijn kant van het verhaal. "Dus ik zou zeggen: 'Ga maar veilig naar huis mam!'''

"Dit soort dingen horen niet thuis op het veld", ging Goudmijn vervolgens op serieuze toon verder. "Ik snap dat je in je frustraties zit, maar dit soort dingen moet je niet tegen mij zeggen. Ik ben geen jongen die daar voor wegloopt, dus het is maar goed dat ik werd tegengehouden. Het is slecht van mij dat ik erop in ga, maar dit is gewoon vervelend."

Karim heeft spijt

Karim heeft inmiddels veel spijt van zijn gedrag, zo blijkt uit een bericht op Instagram Story. "Hoi allemaal", opent de pas negentienjarige rechtsbuiten van Volendam. "Ik wil even sorry zeggen voor mijn gedrag tegen Excelsior en vooral tegen Goudmijn. Wat ik deed pas echt niet bij wie ik wil zijn en ook niet bij wat FC Volendam wil uitstralen."

"Ik wil super graag dat we het redden in de Eredivisie en ik zet me honderd procent in om dat voor elkaar te krijgen. Maar na de wedstrijd heb ik dat niet laten zien en dat spijt me echt", aldus de schuldbewuste Karim, die inmiddels een afspraak heeft gemaakt bij een sportpsycholoog. "Om te praten over hoe ik beter kan omgaan met dit soort momenten zodat ik niet weer zoiets doms doe."

Persoonlijke excuses

Karim richt zich ook persoonlijk tot Goudmijn. "Ik heb je een berichtje gestuurd en gebeld om 'sorry' te zeggen en echt top hoe je hebt gereageerd. Je was ook gewoon de beste speler op het veld", ontvangt de uitblinker van Excelsior een compliment.

De excuses van Karim via Instagram.

Er is tevens een boodschap voor de aanhang van Volendam. "Ik ga alles geven de komende weken. Ik hoop dat ik nog een kans krijg om te laten zien dat ik ons echt kan helpen om in de Eredivisie te blijven." Volendam bezet momenteel plaats zeventien, vijf punten onder de degradatiestreep, en moet serieus vrezen voor rechtstreekse degradatie.

Karim sluit af met een opmerking over de massale kritiek die hij ontving vanwege het incident van vrijdagavond. "Iedereen die commentaar heeft gegeven, ook online, bedankt voor de eerlijke feedback. Het is natuurlijk niet leuk om te horen en te lezen, maar hier leer ik wel van. Kees Kwakman en Karim El Ahmadi, bedankt voor jullie oprechte woorden. Ik ga laten zien dat ik hier van leer! Hopelijk tot snel op het veld!"

Kritiek Kwakman

“Dit is een heel vervelend mannetje, die Safouane Karim”, oordeelde Kwakman vrijdag in. Ook Karim El Ahmadi was geschrokken van het gedrag van de tiener. “In de drie of vier wedstrijden dat hij erin kwam, heb ik hem met iedereen ruzie zien maken. Ik weet niet wat hij heeft.” Presentator Jan Joost van Gangelen voegde toe dat Karim is weggestuurd bij Heerenveen. “Die pikken wij dan op...”, aldus Kwakman.