Pavlidis ondanks Spaanse interesse in basis bij AZ; Mihailovic vervangt Goudmijn

Donderdag, 24 augustus 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:03

Pascal Jansen heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het duel met SK Brann Bergen. De oefenmeester wijzigt zijn formatie op één plek ten opzichte van de laatste wedstrijd van de Alkmaarders uit tegen RKC Waalwijk (1-3 winst): Djordje Mihailovic vervangt Kenzo Goudmijn. Vangelis Pavlidis staat in de interesse van Sevilla, maar dat is voor Jansen geen reden om de spits niet op te stellen. Ruben van Bommel neemt de plek van de vertrokken Jesper Karlsson in. Het heenduel in de play-offs van de Conference League begint om 20.45 uur en is te zien op Veronica.

Mathew Ryan is de doelman van de Alkmaarders. De Australiër ziet Yukinari Sugawara, Riechedly Bazoer, Pantelis Hatzidiakos en David Møller Wolfe de verdediging vormen. Sven Mijnans en Mihailovic vormen het blok op het middenveld, terwijl Dani de Wit op 10 staat. De aanval wordt gevormd door Jens Odgaard (rechts), Van Bommel (links) en spits Pavlidis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ reikte vorig seizoen tot de halve finales van het derde Europese clubtoernooi en om die prestatie te evenaren moet allereerst de groepsfase bereikt worden. Jansen heeft daarbij de hulp van 'informant' Møller Wolfe. De 21-jarige Noor werd geboren in Bergen en speelde tot afgelopen zomer voor Brann. "David gaf de bevestiging van wat we hadden gezien", liet Jansen daarover weten. Routinier Clasie is nog geblesseerd en werd afgelopen weekend tegen RKC nog vervangen door Kenzo Goudmijn. Ditmaal staat dus Mihailovic op zijn plek. Hatzidiakos staat momenteel op 44 Europese duels voor AZ en zodra hij donderdagavond zijn eerste minuten maakt, evenaart hij recordhouders Maarten Martens en Kew Jaliens (45).

Brann kende afgelopen weekend een uitstekende voorbereiding op het duel in Alkmaar. De ploeg van trainer Eirik Horneland was met 5-1 te sterk voor Aalesunds FK, waardoor het nu vijfde staat in de Noorse Eliteserien. Tegenvaller voor de ploeg van Horneland is de afwezigheid van Ole Didrik Blomberg, Jonas Torsvik, Magnus Warming en Niklas Jensen Wassberg. Zij zijn allen geblesseerd. Brann legde deze week Joachim Soltvedt vast en de linkerflankspeler is direct meegereisd naar Nederland. AZ zal hopen op een betere uitkomst dan het laatste tweeluik tegen een Noorse ploeg. Toen namen de Alkmaarders het op tegen FK Bodø/Glimt en werden ze na verlenging uitgeschakeld.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Mijnans, D. de Wit, Mihailovic ; Odgaard, Pavlidis, Van Bommel.

Opstelling SK Brann Bergen: Dyngeland; Crone, Knudsen, Kristiansen, Pedersen; Kartum, Heltne Nilsen, Horn Myhre; Børsting, Finne, Castro