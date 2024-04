Makkelie trekt na afloop van degradatiekraker twee rode kaarten: ‘Bizar einde’

Vlam in de pan na afloop van de degradatiekraker tussen Excelsior en FC Volendam (4-0). Na het laatste fluitsignaal kregen meerdere spelers van de thuisploeg het aan de stok met Volendam-invaller Karim Safouane. Scheidsrechter Danny Makkelie werd uiteindelijk naar het VAR-scherm geroepen om nog een aantal kaarten uit te delen. Safouane en Excelsior-clubtopscorer Troy Parrott kregen daarbij zelfs een rode prent te zien.

Op de livebeelden van ESPN is in ieder geval te zien dat Goudmijn een gele kaart ontving, terwijl Safouane zijn tweede geel en dus rood kreeg. Parrott, die in eerste instantie niets te maken had met de ruzie maar toch verhaal kwam halen, heeft een directe rode kaart ontvangen van Makkelie omdat hij licht aan Safouanes oor trok. Commentator Mark van Rijswijk kan zijn ogen niet geloven. "Wat een bizar einde!"

??? Opmerkelijk: VAR grijpt in bij opstootje na het laatste fluitsignaal.



?? Troy Parrott (EXC)

?? Kenzo Goudmijn (EXC)

???? Safouane Karim (VOL)#excvol — ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2024

