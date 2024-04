Kan Feyenoord gaan cashen? In Engeland weten ze vraagprijs voor Arne Slot

Arne Slot kan Feyenoord voor een aardig bedrag gaan verlaten. Ben Jacobs, een doorgaans betrouwbare Engelse transferjournalist, stelt dat de vraagprijs die de Rotterdammers zullen hanteren minimaal rond de tien miljoen euro zou liggen. Bovendien zijn er meerdere Europese topclubs in de race voor de handtekening van Slot.

Dinsdagmiddag werd duidelijk dat Liverpool concrete interesse had getoond in de 45-jarige oefenmeester. “Liverpool heeft direct contact gehad met Arne Slot als kandidaat voor het trainerschap”, aldus transfermarktexpert Fabrizio Romano op X. “Eén direct contact heeft al plaatsgevonden en bovendien is er al een nieuwe afspraak gepland.”

Liverpool is druk op zoek naar een nieuwe manager, daar Jürgen Klopp na acht seizoenen gaat vertrekken. Naast Slot is ook Roberto De Zerbi, de succestrainer van Brighton & Hove Albion, zeer nadrukkelijk in beeld. De Italiaan zou liefst veertien miljoen euro moeten kosten.

De vraagprijs die Feyenoord hanteert voor Slot zal minimaal tien miljoen euro bedragen, zo meldt Jacobs. “Het prijskaartje komt niet in de buurt van de twintig miljoen euro die afgelopen zomer werd verlangd van Tottenham Hotspur, maar hij (Slot, red.) zal in totaal tien miljoen euro kosten”, aldus Jacobs.

Slot also has interest from Bayern, Barcelona and Milan. Bayern are understood to be the most serious and aggressive of those suitors. Compensation package, inclusive of key backroom staff, wont be the €20m Spurs were asked to pay, but it’s still understood to total €10m+.???? https://t.co/IGHcULMgkC — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 23, 2024

Volgens Jacobs is Liverpool tevens niet de enige topclub in Europa die Slot op het lijstje heeft staan. “Slot geniet ook interesse van Bayern München, FC Barcelona en AC Milan”, zo meldt de journalist op X. “Bayern is van deze clubs het meest serieus.”

Dinsdagochtend werd echter ook al gemeld dat Bayern dicht bij een akkoord zou zijn met Ralf Rangnick, waardoor de komst van Slot richting de Duits recordkampioen een stuk onwaarschijnlijker lijkt. De vraag is hoe ver Bayern wil gaan voor de Feyenoord-trainer.

Slot leidde Feyenoord onder meer naar de landstitel in 2023 en de bekerwinst afgelopen zondag tegen NEC (1-0). Daarnaast bereikte hij in zijn eerste seizoen met de Rotterdammers de finale van de Conference League, die met 1-0 werd verloren van AS Roma.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties