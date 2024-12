José Mourinho steunt ontslagen Giovanni van Bronckhorst: ‘Doe me niet aan wat hem is aangedaan’

José Mourinho heeft het opgenomen voor zijn collega Giovanni van Bronckhorst. De Nederlander werd recent ontslagen door Besiktas. Een beslissing waar de Portugees zich niet in kan vinden.

Het Fenerbahçe van Mourinho staat komend weekend tegenover Besiktas. Op een persconferentie sprak The Special One zich uit over het ontslag van Van Bronckhorst.

“Jullie pakken mij nog steeds aan. Geef me wat krediet en geef me wat tijd. Doe me niet aan wat Giovanni van Bronckhorst is aangedaan”, zo liet Mourinho weten.

“Een coach kan geen wonderen verrichten in twee, drie of vier maanden. Van Bronckhorst deed het goed, een club heeft stabiliteit nodig”, stelt de Portugees.

“Geef me dus wat tijd, laat me in alle rust werken. Hoewel ik altijd geniet, ook als er geen rust is”, vervolgde de Fenerbahçe-trainer.

Fenerbahçe doet in Turkije nog volop mee om de titel. De ploeg van Mourinho staat drie punten achter op koploper Galatasaray.

In Europa zijn de resultaten wat wisselvalliger. Fener heeft na vijf wedstrijden acht punten verzameld en staat daardoor op de vijftiende plaats.