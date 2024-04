João Félix scoort met geniale omhaal en bezorgt FC Barcelona de volle buit

FC Barcelona heeft een minimale overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Cádiz wonnen de Catalanen met 0-1 dankzij een rake omhaal van João Félix. Dankzij de overwinning blijft het gat tot Real Madrid acht punten. In de volgende speelronde staat el Clásico op het programma, maar de nummer een en twee van Spanje richten eerst de pijlen volledig op de return in de kwartfinale van de Champions League.

Xavi, die zelf plaats moest nemen op de tribune, zette een compleet ander elftal op het veld dan in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (2-3 winst). Het had alles te maken met de return, die voor komende dinsdag al op het programma staat.

Op doel behield Marc-André ter Stegen zijn plek onder de lat. De viermansdefensie voor hem bestond uit Héctor Fort, Pau Cubarsí, Andreas Christensen en Marcos Alonso. Het middenveld werd gevormd door Sergi Roberto, Oriol Romeu en Fermín López. Ferran Torres en João Félix waren de vleugelaanvallers van dienst, terwijl Vitor Roque invulling gaf aan de spitspositie.

Barcelona kwam nauwelijks aan voetballen toe, mede doordat de ploeg dus op acht plekken was gewijzigd en het aan vastigheden ontbrak. Tegelijkertijd was Cádiz ook niet direct in staat een vuist te maken, al deelde de ploeg wel enkele speldenprikjes uit via Juanmi en Javi Hernández.

??????????! Fenomenaal, João Félix! ?? ??

Een héérlijke omhaal van de Portugees zet Barça op voorsprong tegen Cádiz ?#ZiggoSport #LaLiga #CádizBarça pic.twitter.com/QtpN8FMIcS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2024

In de 37ste speelminuut kwam Barcelona plotseling tot scoren. Na een hoekschop vanaf de rechterkant belandde de bal op de perfecte hoogte voor João Félix, die met een geniale omhaal de 0-1 voorsprong op het scorebord zette.

Op slag van rust had Fermín zelfs de 0-2 kunnen aantekenen, maar zijn poging van de lijn gehaald. Tien minuten na rust dacht Cádiz op gelijke hoogte te komen. Juanmi zorgde voor de 1-1, al werd snel duidelijk dat hij scoorde vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd.

Het duel werd halverwege de tweede helft steeds interessanter. Cádiz werkte hard en kwam met een geplaatst schot van Diadie Samassekou nog dicht bij de gelijkmaker, maar Ter Stegen had een uitstekende redding in huis. Verder was Cádiz niet bij machte grote kansen te creëren, terwijl Barcelona ook niet meer tot scoren kwam.

