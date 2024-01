Joey Veerman: ‘Ik heb het allemaal voorbij zien komen, een hoop ellende’

Joey Veerman kijkt behoorlijk op van de berichtgeving rondom zijn persoon. Diverse media meldden afgelopen week dat de middenvelder een contractvoorstel van PSV naast zich neer had gelegd, maar volgens Veerman klopt er maar weinig van deze geruchten.

"Ik heb het allemaal voorbij zien komen. Er kwam een hoop ellende voorbij", zegt Veerman na afloop van de 3-1 zege op Excelsior met een glimlach op zijn mond bij ESPN. "Maar PSV heeft een voorstel gedaan", bevestigt hij vervolgens dat er gesprekken gaande zijn.

"Volgens mij is het bij elke speler zo dat je bij de eerste aanbieding misschien wat ver uit elkaar ligt. Dat is heel normaal", legt Veerman verder uit. De inmiddels 25-jarige middenvelder sluit niet bij voorbaat uit dat hij alsnog zijn handtekening zet onder een nieuwe deal bij PSV.

"Ik heb nog tweeënhalf jaar contract, dus voor mij is het nog niet zo'n probleem om nog niet te verlengen", verwijst Veerman naar zijn huidige contract in het Philip Stadion, met een looptijd tot de zomer van 2026. "Tweeënhalf jaar is nog lang. Voordat dat contract is afgelopen, ben ik bijna dertig."

"Ik wacht het rustig af en zit hier voorlopig prima. Ik wil graag kampioen worden met PSV, de beker winnen en het goed doen in de Champions League. Lekker cliché", aldus de Volendammer, sinds januari 2022 verbonden aan PSV.

Verslaggever Hélène Hendriks wil vervolgens weten of Veerman nog steeds de ambitie heeft om naar het buitenland te gaan. "Het zou wel heel raar zijn of dat binnen een week van de baan is. Ik heb door dat je me een uitspraak probeert te ontlokken, en dat is ook regelmatig gelukt. Maar vandaag gaat het niet lukken", lacht Veerman.

Chagrijn

Veerman ging bij ESPN ook in op de 3-1 zege op Excelsior, de zeventiende zege op rij in de Eredivisie. Ondanks de evenaring van het record uit het seizoen 1987/88 is er enig chagrijn bij de middenvelder.

"Ja, ik baal wel een beetje van het laatste kwartier. De ruimtes werden opeens heel groot, dat was eigenlijk gewoon heel slecht. Iedereen wilde voor een eigen goal gaan. Dan evenaar je een record en zit ik toch chagrijnig in de kleedkamer. Maar dat zal zo wel weer weg zijn. Uiteindelijk hebben we wel gewonnen en dat is het belangrijkste."

