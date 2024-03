Janssen ziet slechts één lichtpuntje op het veld bij Sparta Rotterdam - Ajax

Theo Janssen is erg onder de indruk van Sparta-middenvelder Arno Verschueren. Dat laat hij zondag weten aan tafel bij NOS Studio Voetbal. De Belg maakte tegen Ajax (2-2 gelijkspel) allebei de Spartaanse doelpunten, maar genoeg voor de overwinning bleek het uiteindelijk niet.

Verschueren opende halverwege de eerste helft de score namens de thuisploeg. Na een slim steekpassje kapte hij Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan uit, om de bal vervolgens overtuigend langs Diant Ramaj te schieten. Kort na rust verdubbelde Verschueren de voorsprong, door slim tegen een voorzet aan te lopen, waardoor Ramaj wederom kansloos was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Janssen gaat verder in op het eerste doelpunt van de middenvelder. “Dit is echt een hele goede goal”, opent de analist. “Ik vind Verschueren een hele goede middenvelder, die altijd honderd procent geeft. Ook heeft hij heel veel loopvermogen.”

Daarbij herkent de analist kwaliteiten die ook Dani de Wit (AZ) heeft. “Verschueren is een jongen die altijd onderweg is”, vervolgt Janssen. “Hij heeft ook nog eens een fantastisch afstandsschot in de benen. Hij kan de opvolger worden van De Wit bij AZ.”

Ook Arno Vermeulen is lyrisch over de middenvelder van Sparta. “Ik vind hem voetballend nog iets beter dan De Wit. Hij maakt veel doelpunten, heeft het gif in zich en wint ontzettend veel duels. Het is een echte teamspeler en dat is voor AZ op die plek ideaal.”

Janssen sluit zich daarbij aan. “Ik denk dat dit echt een speler is die klaar is om een volgende stap te gaan maken.” Verschueren speelde eerder in Nederland 106 duels voor NAC Breda, waarna hij na een korte overstap naar Lommel SK in 2022 terugkeerde in Nederland bij Sparta.

“Ik zie Verschueren niet meekomen bij PSV, Feyenoord of Ajax. Nou ja, bij dit Ajax misschien wel”, grapt Janssen. “Maar bij AZ en FC Twente zou hij normaal gesproken prima passen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties