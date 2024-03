AZ zet stijgende lijn niet door en bijt zich stuk op veerkrachtig Sparta

Sparta Rotterdam en AZ hebben zaterdag de punten gedeeld. De Alkmaarders kwamen op voorsprong op Het Kasteel, maar zagen Arno Verschueren een kwartier voor tijd de stand gelijktrekken: 1-1. Daarmee geeft de ploeg van Maarten Martens de concurrentie de kans om in te lopen. AZ blijft weliswaar vierde, maar weet Go Ahead Eagles en Ajax op respectievelijk zes en zeven punten. Sparta blijft negende.

AZ leek de laatste weken eindelijk een stijgende lijn te hebben ingezet. Na een stroef begin onder Martens – de eerste vijf wedstrijden werden niet gewonnen – zag de interim-coach zijn ploeg achtereenvolgens van Fortuna Sittard (1-2) en Ajax (2-0) winnen.

Dat deed hij met tweemaal dezelfde elf namen aan de aftrap; alleen Riechedly Bazoer ontbrak tegen Sparta wegens een schorsing.

Met Alexandre Penetra als zijn vervanger zocht AZ direct de aanval op Het Kasteel. Gastheer Sparta deed hetzelfde, resulterend in een open begin. Tot grote kansen leidde dat niet, voordat minuut 25 aanbrak. Het scorebord kwam toen direct in beweging.

AZ had de ruimte om op te bouwen en vond uiteindelijk de geheel vrijstaande Yukinari Sugawara. De rechtsback twijfelde niet en schoot met een lage droge knal achter Nick Olij: 0-1. AZ gooide het daarop dicht en Sparta wist maar moeilijk het gaatje te vinden. Een afstandsknal van Djevencio van der Kust zette Mathew Ryan nog wel even aan het werk.

Olij had zich toen aan de overkant nog niet kunnen onderscheiden. Dat veranderde vlak na de thee. Ruben van Bommel plaatste een voorzet panklaar op het hoofd van Vangelis Pavlidis, die de Oranje-kandidaat tot strekken dwong: tegen de lat en over. Toen was het weer de beurt aan Ryan.

De Australiër redde geweldig op een kopbal van Tobias Lauritsen. Op die van Verschuren, een kleine drie minuten later, had hij echter geen antwoord. Invaller Charles-Andreas Brym zette geweldig voor en de Belg hoefde er alleen nog maar tegenaan te lopen. Ryan kreeg er weliswaar een handje tegen, maar genoeg was het niet. David Møller Wolfe viel in de slotfase nog geblesseerd uit, terwijl Finn Stam in de tweede helft debuteerde voor AZ.

