‘Jansen reist af naar buitenland voor gesprekken met 47-voudig landskampioen’

Pascal Jansen reist komende week af naar Griekenland voor gesprekken met Olympiakos Piraeus, zo beweren diverse Griekse media, waaronder de krant Gazzetta. De 51-jarige Londenaar zou een belangrijke kandidaat zijn voor het hoofdtrainerschap bij de 47-voudig landskampioen.

Halverwege januari werd Jansen op straat gezet bij AZ. De oefenmeester werd verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende prestaties van de Alkmaarders dit seizoen. De afgelopen weken werd Jansen gespot op de tribune bij Ajax en Almere City, maar mogelijk gaat hij buiten Nederland aan de slag.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano wist eind vorige maand al te melden dat Jansen de clubs voor het uitkiezen heeft. Volgens de Italiaanse journalist heeft de trainer zelfs al meerdere aanbiedingen afgewezen. "Pascal Jansen heeft enkele aanbiedingen al afgewezen, maar er zijn veel clubs die overwegen om hem volgend seizoen aan te stellen", zo schreef Romano.

Volgens Romano staat de in Engeland geboren trainer er na zijn werk bij AZ bijzonder goed op in het buitenland. "Jansen heeft de meeste Europese wedstrijden gecoacht bij AZ en het beste puntengemiddelde als trainer in de geschiedenis van de club."

Die cijfers dienden echter een beetje genuanceerd te worden. Jansen pakte met AZ in 162 wedstrijden gemiddeld 1,93 punt per wedstrijd. Arne Slot, de voorganger van Jansen, noteerde een precies even hoog puntengemiddelde in 58 wedstrijden.

Louter kijkend naar de cijfers in de Eredivisie viel op dat Slot met AZ echter aanzienlijk beter presteerde dan zijn opvolger. Slot pakte in competitieverband een puntengemiddelde van 2,15 met de Alkmaarders, Jansen scoorde met 1,95 punt per wedstrijd beduidend minder.

Griekenland

Inmiddels zou Jansen, die AZ ook nog naar een halve finale in de Conference League leidde, mogen hopen op een avontuur in Griekenland. Momenteel is Portugees Carlos Carvalhal nog trainer bij Olympiakos, maar zijn positie staat onder vuur door een teleurstellende vierde plaats in de Griekse Super League.

Mogelijk maakt Carvalhal nog wel het seizoen af bij Olympiakos, waar hij tot medio 2025 vastligt. In dat geval kan Jansen ook vanaf komende zomer de scepter zwaaien in Piraeus. Een dienstverband bij Olympiakos kan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het buitenland worden.

Onder Jansens opvolger, Maarten Martens, wil het ook niet echt vlotten bij AZ. De eerste drie wedstrijden onder zijn leiding werden niet gewonnen. Zowel het duel met PEC Zwolle (2-2), als het duel met sc Heerenveen (2-2) eindigde in een gelijkspel. Afgelopen zondag verloor AZ, weliswaar onterecht, met 0-1 van Feyenoord.

