Jan Boskamp is overtuigd: ‘Ik denk dat hij trainer kan zijn van een club in de top drie’

Jan Boskamp oppert in de podcast Boskamp & Kleine Gijp een kandidaat voor het trainerschap bij Ajax. Volgens de analist zou Ron Jans geschikt zijn om te werken in de top van de Eredivisie.

“Ron heeft natuurlijk wel de kwaliteiten om dat te doen. Hij heeft zijn stempel zo op FC Utrecht gedrukt”, looft Boskamp Jans.

De oud-trainer ziet dat Jans geen eerlijke kans heeft gehad in de top. “In België heb ik hem ook meegemaakt. Maar als je bij Standard Luik tekent, kan je na twee dagen je koffers pakken en vertrekken. Hij heeft dus eigenlijk nooit echt de kans gehad om bij een topclub te werken”, stelt de analist.

Jans zou dan in Boskamp zijn ogen ook een goede opvolger zijn van Francesco Farioli. “Als ik baas van Ajax was, zou ik het direct doen. Hij straalt rust uit en de gunfactor is groot. Je hoort hem ook nooit iets verkeerds zeggen over andere ploegen. En als je goed luistert, dan is hij altijd to the point.”

“En niet iedereen denkt het, maar hij is bikkelhard, als het moet. Ik denk dat hij trainer kan zijn van een club in de top drie, honderd procent”, is Boskamp overtuigd.

De kans dat Jans aan de slag zal gaan in Amsterdam lijkt klein. De FC Utrecht-trainer liet eerder al weten bezig te zijn aan zijn laatste klus.

Daarnaast lijkt Ajax andere ijzers in het vuur te hebben. Technisch directeur Alex Kroes heeft al gesproken met Erik ten Hag en Paul Simonis. Ook de namen van Marcel Keizer en Michael Reiziger zingen rond in Amsterdam.