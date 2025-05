Alex Kroes sprak snel na Ajax - FC Twente al met Erik ten Hag: 'Hij gaf aan dat...'

Alex Kroes draait er niet omheen: hij sprak al met Erik ten Hag, die bij Ajax in beeld is als opvolger van Francesco Farioli. Of het realistisch is dat de oudgediende terugkeert in de Johan Cruijf ArenA, laat de technisch directeur in het midden.

“Ik heb gisteren na de wedstrijd heel even met Erik gesproken”, laat Kroes weten in gesprek met ESPN. “Hij gaf aan dat hij bezig is met zijn toekomst.”

Tegenover de NOS vertelt de directeur dat Ten Hag zondag in de ArenA aanwezig was als toeschouwer. “Toeval bestaat niet? Nou, ik weet niet of dat zo is”, aldus Kroes.

Direct resultaat leverde het gesprekje met de man die ook interesse geniet van Bayer Leverkusen niet op. “Ik heb gevraagd of hij een kopje koffie met mij wil drinken, zijn antwoord laat ik even in het midden.”

Het vertrek van Farioli zet Ajax in ieder geval een grote stap terug. “De uitdaging wordt alleen maar groter en dat is wel echt zuur, want op dat vlak voelt het ook echt alsof we helemaal opnieuw beginnen, alsof we echt een jaar terug in de tijd zijn gegaan.”

Kroes legt uit welke prangende dossiers op tafel liggen. “Nieuwe staf zoeken, maar ook op spelersvlak, er komen heel veel huurlingen terug. Dus het wordt een hele lange en zware zomer voor ons.”

Naast Ten Hag zou ook Paul Simonis in beeld zijn. De bekerwinnende trainer kan voor een vast bedrag worden opgepikt worden bij Go Ahead Eagles.