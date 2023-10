Jack van Gelder heeft medelijden met één basisspeler Ajax tegen AEK Athene

Donderdag, 5 oktober 2023 om 20:23 • Mart van Mourik

Jack van Gelder is niet onder de indruk van het optreden van Josip Sutalo. De centrumverdediger van Ajax laat het volgens de voormalig sportverslaggever enorm afweten in het Europa League-duel met AEK Athene en Van Gelder geeft op X zelfs aan ‘medelijden’ te hebben.

Ajax kreeg na een klein half uur een penalty toen Steven Bergwijn bij een fraaie versnelling werd gehaakt. Bergwijn ging zelf achter de bal staan en kreeg talloze groene lasers op zich gericht. De linksbuiten van Ajax liet zich niet van zijn stuk brengen en schoot de penalty onberispelijk in de hoek: 0-1.

In de tweede helft kwam AEK langszij dankzij Domagoj Vida, die kon binnenknikken uit een voorzet van Nordin Amrabat. Vida, de knipoog-Kroaat, werd volledig vrijgelaten door de tegenvallende Sutalo.

Van Gelder liet tijdens de wedstrijd weten teleurgesteld te zijn in het optreden van de centrale verdediger van Ajax. “Ik heb medelijden met Sutalo”, zo schrijft hij op X.

Halverwege het Europa League-duel lieten analytici Dick Advocaat en Kees Jansma in de studio van Veronica ook al weten niet onder de indruk te zijn van Sutalo, die naast Gastón Ávila in het hart van de defensie staat.

"Vrije ballen leveren die twee gewoon in”, zei Jansma. “Met dit soort passes moet je wat doen, maar ze leveren ze heel simpel in. Afstemming en kwaliteit zijn daarin het meest belangrijke dat mist. De voorhoede en het middenveld zijn prima, maar achterin zijn ze totaal niet op elkaar ingespeeld."

Trainer Maurice Steijn benadrukte voorafgaand aan het duel met de Grieken nog dat het vertrouwen in Sutalo groot is. “We hebben hem heel vaak gezien, ook in de nationale ploeg. Als je daar fier overeind blijft, ook tegen een ploeg als Spanje, heb je ontegenzeggelijk kwaliteiten.”