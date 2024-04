Is de druppel bereikt? ‘Tijd voor een ban op De Kuip als locatie bekerfinale’

Valentijn Driessen en Sjoerd Mossou oordelen hard in hun columns voor De Telegraaf en het Algemeen Dagblad nadat de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC (1-0) in De Kuip meerdere keren werd onderbroken door wangedrag van supporters.

De bekerfinale werd in de eerste helft al kortstondig stilgelegd toen een groep Nijmeegse supporters achter het doel een groot vuurwerkpakket besloot te ontsteken. Het zorgde tot bijkomende rookontwikkelingen, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de wedstrijd voor een tweetal minuten te onderbreken.

Vroeg in de tweede helft ging het weer mis. Ditmaal vlogen er spandoeken van Feyenoord-supporters in de brand, waardoor er zwarte rook door het stadion trok. De georkestreerde actie met veel vuurwerk leidde in de tweede helft tot een wedstrijdstaking van een kwartier.

Volgens Mossou legde het incident na rust het gevaar van vuurwerk in stadions nog eens nadrukkelijk bloot. Het waren tekenende voorbeelden van wat ook wel ultra- of tifo-cultuur wordt genoemd, een subcultuur onder voetbalsupporters die voor een groot deel draait om gezien worden, om aandacht, om likes op sociale media ook. Niet zozeer het voortstuwen van de eigen ploeg staat centraal, maar zelfprofilering en aandachttrekkerij”, schrijft hij in het Algemeen Dagblad.

Driessen heeft in De Telegraaf geen goed woord over voor de hooligans en vindt dat er maatregelen getroffen moeten worden. “Na 35 jaar is het tijd om De Kuip in de ban te doen als locatie voor de nationale bekerfinale. Daarmee wordt een traditie om zeep geholpen, maar de KNVB kan als organisator niet langer vertrouwen op de stadiondirectie van de mooiste voetbaltempel van Nederland.”

Dat er brand uitbrak in de gracht voor de tribune met de harde kern van Feyenoord en dat er niet langer kon worden ingestaan voor de veiligheid van de aanwezige fans, noemt Driessen de spreekwoordelijke druppel.

“Voor de zoveelste keer werd het bewijs geleverd dat De Kuip zo lek is als een mandje en het fouilleren van bezoekers een wassen neus. Stadion Feijenoord blijft daarmee een gemakkelijke prooi voor kwaadwillenden. Lilian de Leeuw, directeur van De Kuip, moet al blij zijn als ze de KNVB na alle gebeurtenissen bij Feyenoord-NEC binnenboord kan houden als klant van De Kuip. De UEFA zal helemaal geen trek hebben om iets te organiseren in het stadion dat stijf bovenaan staat in de boeteranking”, aldus Driessen.

