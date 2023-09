Interlandkeuze uit 3 landen: ‘De trainers weten dat ik voor Oranje wil spelen’

Noah Ohio kan deze week debuteren voor Jong Oranje. De twintigjarige spits van Standard Luik kan vanwege zijn roots kiezen uit een interlandloopbaan met Engeland, Nederland of Nigeria en heeft voor zichzelf al de knoop doorgehakt: Ohio voelt zich Nederlander en droomt ervan net als zijn voorbeelden Robin van Persie en Arjen Robben te spelen in het Nederlands elftal. Ook zijn hechte vriendschap met Real Madrid-ster Jude Bellingham kan dat niet veranderen, zo zegt hij in gesprek met Voetbalzone. “Jude heeft mij niet proberen te overtuigen, we praten sowieso niet veel over voetbal eigenlijk.”

Ohio is geboren in Almere, als zoon van Nigeriaanse ouders. Op jonge leeftijd verhuisde de linkspoot naar Engeland, waar hij speelde in de jeugdopleidingen van Manchester United en Manchester City. In augustus 2018 werd Ohio opgeroepen voor jeugdinterlands met Engeland Onder 16, een uitnodiging die hij op voorhand niet wilde weigeren. “Dat was een ervaring die ik wilde meemaken, ik wilde weten hoe ik me daar bij zou voelen. Niemand kan die keuze voor je maken. Het was destijds ook makkelijk omdat veel van mijn teamgenoten van City in dat elftal speelden. We hadden een fantastische lichting, kijk maar naar de namen, maar ik ben blij dat ik voor Nederland kan spelen.”

Bij het Engelse jeugdelftal speelde Ohio onder meer samen met Bayern München-middenvelder Jamal Musiala. Met Bellingham bouwde hij zelfs een hechte vriendschap op. “Jude is mijn beste vriend, hij is een superster op dit moment. Ik ben heel blij voor hem en trots op hem. Ik sprak hem vandaag (maandag, red.) nog, hij is er ook trots op dat ik nu voor Jong Oranje speel.” Bellingham heeft niet geprobeerd om Ohio over te halen om toch voor the Three Lions te spelen. “In Engeland reageerde iedereen begripvol op mijn besluit, men respecteert mijn keuze. Jude heeft mij niet proberen te overtuigen, we praten sowieso niet veel over voetbal eigenlijk.” De twintigjarige Bellingham staat inmiddels zelf al op 24 interlands voor Engeland.

Ohio, die namens Nederlandse jeugdelftallen al tien interlands (zeven doelpunten) speelde, maakt inmiddels dus deel uit van de eerste definitieve selectie van Michael Reiziger als eindverantwoordelijke bij Jong Oranje. “Of ik de oproep had verwacht? Niet echt, al was spelen voor Jong Oranje wel een doel dat ik had opgesteld voor dit seizoen. Ik doe iedere wedstrijd mijn uiterste best, dus dan weet je dat je opgeroepen kunt worden. Met de club zitten we in een lastige fase, dus het is wel lekker om me deze week te kunnen focussen op Jong Oranje.”

Bij Jong Oranje gaat Ohio voor zijn favoriete spitspositie concurreren met Emanuel Emegha, die deze zomer de overstap maakte naar RC Strasbourg. Ajacied Brian Brobbey heeft zich vanwege een blessure moeten afmelden. De concurrentie houdt Ohio scherp. “De concurrentie bij Jong Oranje moet er zijn. Je bent als groep geselecteerd als de beste jonge spelers van het land. Ik heb vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten en vind mezelf een goede speler. De trainer heeft mij niet zomaar opgeroepen, dus ik moet het nu laten zien.”

De Almeerder is benieuwd naar Reiziger als trainer. “Ik heb hem een keer telefonisch gesproken, maar heb hem zojuist voor het eerst ontmoet. Hij komt over als een goede man, ik zal hem in de komende week wel beteren leren kennen. Wat ik verwacht van het spelen onder hem? Dat laat ik rustig op mij afkomen. Ik ben geen jongen die daarover gaat vragen bij anderen. Iedereen maakt een trainer op zijn eigen manier mee, dus ik wil geen vooroordelen creëren. Het is een pagina die helemaal leeg is, het is aan mij om die deze week zelf te schrijven.”

Ohio vindt het leuk om weer even terug te zijn in Nederland. “Ik heb een aantal van die boys allang niet gezien. Devyne (Rensch, red.) bijvoorbeeld. Spelers als Isaac (Babadi, red.) ken ik vooral van televisie, hij doet het nu goed. Ik kijk ernaar uit om hier in het hotel weer met mijn vrienden te zijn en lekker te chillen.” Jong Oranje heeft in totaal liefst dertien debutanten in de selectie voor de EK-kwalificatieduels met Moldavië en Macedonië deze week. “Dat komt wel goed. Ik maak makkelijk nieuwe vrienden, want dat heb ik al vaak moeten doen in mijn leven. Ik heb in vijf landen gewoond en spreek veel verschillende talen. Ik kijk ernaar uit om met iedereen te kletsen.”

Ohio was als kind groot fan van Van Persie en Robben.

Ohio, die ook voor het Duitse RB Leipzig en Oostenrijkse Austria Wien speelde, heeft een duidelijk doel voor ogen: international worden van Nederland. “Ik wil voor Nederland uitkomen, ik ben hier geboren en opgegroeid. Mijn hele familie komt uit Nederland en ik heb mijn eerste bal getrapt in Nederland. Ik voel me een Nederlander en ben er trots op dat ik hier bij Jong Oranje mag zijn. Ik hoop dat ik na deze week mijn eerste interland voor Jong Oranje heb gespeeld, dat zou een grote eer voor mij zijn. De trainers weten dat ik voor Oranje wil spelen.” Vrijdagavond speelt het Nederlandse beloftenelftal om 18:30 uur tegen Jong Moldavië in het Mandemakers Stadion in Waalwijk.

De droom om voor Nederland te spelen heeft Ohio niet zomaar. Als kleine jongen zat hij altijd voor de televisie tijdens wedstrijden van Oranje. “Dan wilde ik niets anders dan voetbal kijken. Die tijd van Robin van Persie en Arjen Robben, dat was niet normaal… Door dat soort herinneringen ben ik extra blij om hier te zijn. Het zou geweldig zijn om zulke ervaringen ooit zelf mee te maken.” Ohio is net als zijn voorbeelden linksbenig en concludeert veel te hebben geleerd van het duo.

Waar boezemvriend Bellingham deze zomer een miljoenentransfer maakte naar Madrid - de Koninklijke betaalde ruim 100 miljoen euro aan Borussia Dortmund - bleef Ohio bij Standard. De pijlsnelle spits is van plan zijn maatje naar het Stade Maurice Dufrasne te halen. “Jude moet nog een keer langskomen in Luik, daar hebben we het al over gehad. Real Madrid speelt natuurlijk in de Champions League, dus we moeten op zoek naar het juiste moment. Dan kan ik hem de stad en mijn club laten zien.”

Ohio speelde tot dusver 34 officiële duels voor Standard, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 5 assists.

Zelf wil Ohio ook nog een tripje naar Madrid plannen. “We hebben veel meegemaakt samen, dus natuurlijk wil ik hem zien spelen in Bernabéu, dat zou geweldig zijn. Ik bel Jude vaak op als hij heeft gescoord, dus de laatste tijd heb ik hem vaak moeten bellen. Hij is geweldig begonnen aan dit nieuwe avontuur, dat is hem gegund. Dat bezoek aan Madrid heeft geen haast, dat komt nog wel een keer goed. Door zijn prestaties ben ik daar wel welkom, denk ik. Eerst moeten we met Luik weer een paar wedstrijden winnen. Ik wil daar slagen en daar ligt mijn volle focus op.”

Na een goed debuutseizoen in Luik moest Ohio tijdens de huidige seizoenstart een aantal keer op de bank plaatsnemen. “Na een mooi seizoen zijn we dit jaar niet zo goed begonnen. We hebben een nieuwe trainer en een paar nieuwe spelers, waardoor we nog even aan elkaar moeten wennen. Het begin was niet goed genoeg voor Standard, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. De trainer maakt momenteel een andere keuze, maar het is aan mij om te knokken en mijn plek terug te pakken. Ik ben geen opgever en kom altijd terug. Dat zal ook nu weer gebeuren!”

Voor nu gaat de focus op de EK-kwalificatiewedstrijden van vrijdag en volgende week dinsdag. “Ik verwacht een week waarin we twee wedstrijden gaan winnen”, aldus Ohio. “Ik kijk ernaar uit om alle jongens beter te leren kennen en ben benieuwd naar de trainingen van onze nieuwe coach. We moeten goed naar hem luisteren en presteren als de beste talenten van Nederland, dat is wat men van ons verwacht. Ik heb zin om mezelf te laten zien deze week. De zon schijnt, dus dat is altijd goed”, sluit Ohio af met een lach.